Erstes Uissigheimer Turmfest kam gut an

Uissigheim. Das erste Uissigheimer Turmfest“ lockte am Sonntag zahlreiche Interessierte zum Besuch des Stahlbergs mitsamt des dort stehenden Aussichtsturms.

„Feiern im Schatten des Turms“ lautetet das Motto der von der Gemeinschaft der Uissigheimer Vereine organisierten Veranstaltung. Dabei war nicht nur für ein abwechslungsreiches Programm, sondern auch für einen kostenlosen Bustransfer von der Ortsmitte aus gesorgt.

War es am frühen Sonntagvormittag in Uissigheim und auf dem Stahlberg noch sehr neblig, so herrschten ab dem späten Vormittag zur Freude aller Beteiligten wolkenloser Himmel und strahlender Sonnenschein.

Ortsvorsteher Klaus Kuß fragte bei seiner Begrüßung angesichts solcher Rahmenbedingungen, ob es denn etwas Schöneres gebe an einem solch herrlichen Herbsttag. Auf der einen Seite zeigten sich die Weinberge in herrlich herbstlichen Farben, auf der anderen Seite der Wald, dazu der Aussichtsturm und die neu renovierte Dreifaltigkeitskapelle. Mittendrin könne man sich treffen und miteinander reden, essen und trinken, Musik und Gesang genießen. Es gebe genügend Gründe, den Tag auf dem Stahlberg zu verbringen, denn es sei alles da, was glücklich mache.

Alle Uissigheimer Vereine hatten sich zusammengetan und sorgten dafür, dass sich ihre Gäste auf dem Stahlberg wohlfühlten. Viele erklommen den Aussichtsturm, um den Blick auf die schöne Umgebung zu genießen. Andere besichtigten die neu renovierte Dreifaltigkeitskapelle.

Die vielen Besucher aus nah und fern genossen auch die Unterhaltungsmusik des Uissigheimer Musikvereins sowie die Liedvorträgen von Ulrike Walter in heimischer Mundart. Der Männergesangverein präsentierte neu einstudierte Lieder, die Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Elisabeth traten auf und einige heimische Musiker ließen beim ersten Uissigheimer Turmblasen Lieder aus der Höhe vom Turm hinab erklingen.

Klaus Kuß meinte, das erste Turmfest sei ein voller Erfolg. Die örtlichen Vereine hätten sich entschlossen, ein solches Fest zu feiern. Der Erfolg habe ihnen unbestritten Recht gegeben.

Die Veranstaltung sei von der Bevölkerung sehr gut angenommen worden, freuten sich die Organisatoren. Somit kann das „Uissigheimer Turmfest“ 2023 wohl wieder stattfinden.