TV Walldürn feiert Jubiläum

Walldürn. Zu einer Turnratsitzung fanden sich die Mitglieder des Turnrates des TV 1848 Walldürn im TV-Turnerheim ein. Der Vorsitzende Leo JKehl gab einen Rückblick über die Aktivitäten des Vereins seit der letzten Turnratsitzung im April.

Steven Diehm informierte über das Abschneiden der Mannschaft der American-Football-Abteilung „Silverbacks Walldürn“ in der Verbandsrunde 2022 in der Kreisoberliga Baden-Württemberg, wo sich die Mannschaft am Ende nach einer sehr erfolgreichen Saison einen sehr guten zweiten Tabellenplatz erkämpfte und sich damit auch für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga gegen die Mannschaft aus Offenburg als Tabellenletzen der Bezirksliga Ba-den-Württemberg qualifizierte.

Trotz zweier Niederlagen in diesen Aufstiegsspielen besteht dennoch noch die Möglichkeit zum Aufstieg, nachdem ein Verein in der höheren Spielklasse die Mannschaft für die nächste Verbandsrunde 2023 zurückzog.

Jahresplanung vorgestellt

Erfreut teilte der Vorsitzende mit, dass der TV-Rasenplatz hinter dem Auerberg-Schulzentrum im Zusammenhang mit den Mäharbeiten des Auerberg-Sportplatzes der Stadt Walldürn künftig von einem Mitarbeiter des Städtischen Bauhofes mitgemäht wird, wofür der 1. Vorsitzende Leo Kehl der Stadt Walldürn und dem Städtischen Bauhof dankte.

Hinsichtlich der Jahresplanung für 2022 wurden vom Vorsitzenden und der Abteilungsleiter folgende Termine genannt: Teilnahme an der Versammlung des Arbeitskreises „Netzwerk Vereine“ am 18. Oktober; 25. November Lamm-Essen der Volleyballabteilung im Gasthaus „Zur Linde“ in Gerolzahn. Die Generalversammlung 2023 findet am 24. März im Gasthaus „Zum Hirsch“ statt.

Im Zusammenhang mit dem im kommenden Jahr 2023 anstehenden Vereinsjubiläum „175 Jahre TV 1848 Walldürn“ sind die Jubiläumsveranstaltungsvorbereitungen bereits in vollem Gange: Am 6. Mai findet zum Jubiläumsauftakt zunächst ein Ehrungsabend statt, bei dem alle Vereinsmitglieder für langjährige Vereinsmitgliedschaft sowie für besondere Verdienste im Zeitraum der Jahre 2021 bis 2023 geehrt werden, nachdem die ansonsten im Rahmen der alljährlichen Generalversammlung durchgeführten Ehrungen aufgrund der Corona-Pandemie und der dadurch in den Jahren 2020 und 2021 ausgefallen Generalversammlungen nicht stattfinden konnten.

Gaukinderturnfest

Am 24. Juni 2023 wird der TV Walldürn Ausrichter des Gaukinderturnfestes des Main-Neckar-Turngaues sein und am 22. oder 23. September findet dann ein großer Jubiläumsfestabend „175 Jahre TV 1848 Walldürn“ statt.

Schließlich ist dann am 21. November ein BTB-Regiostammtisch (Zielgruppe: Best-Ager im Turnverein) in Walldürn geplant.

Ferner will die American-Football-Abteilung des TV noch im Frühjahr 2023 eine größere American-Football-Werbeveranstaltung in Form eines Freundschaftsspieles der „Walldürner Silverbacks“ gegen einen hochklassigen Gegner durchführen.

Kehl teilte noch mit, dass sich die American-Football-Abteilung am bundesweiten Auszeichnungswettbewerb 2022 „Sterne des Sports“ beteiligt hat, dessen Siegerehrung im Spätherbst in den Geschäftsräumen der Volksbank franken in Buchen stattfinden wird.