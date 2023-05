Mehr Sportabzeichen abgenommen

Walldürn. Ein Resümee über das Sportabzeichenjahr 2022 zog der Kreissportabzeichenobmann des Sportkreises Buchen, Helmut Ebert, bei der Jahrestagung der Vereins- und Schulsportabzeichenprüfer des Sportkreises Buchen im Gasthof „Zum Hirsch“ in Walldürn.

Bürgermeister Markus Günther gratulierte allen „Sportabzeichen-Jubilaren“ und „Sportabzeichenprüfer-Jubilaren“ zu ihrer Ehrung. Sportkreisvorsitzender Manfred Jehle (Buchen) schloss sich an und freute sich über das Plus von 297 Sportabzeichen im Vergleich zum Vorjahr 2021 und vor allem im Schüler- und Jugendbereich eine stark aufsteigende Tendenz zu verzeichnen sei. Nach einem weiteren kurzen Grußwort des Vorsitzenden des TV Walldürn, Leo Kehl, als Gastgeber dieser Tagung, nahm der kommissarische Sportabzeichenobmann im Sportkreis Buchen Helmut Ebert die Ehrung von langjährigen erfolgreichen Sportabzeichenabsolventen vor.

Geehrt wurden für das jeweils 30. Erwachsenen-Sportabzeichen Michaela Link (FC Hettingen), Paul Scheuermann (TSG Reisenbach), Marianne Scheurich (FC Hettingen) und Norbert Steinbach (TV Walldürn), für das 40. Erwachsenen-Sportabzeichen Bernd Martin (TV Walldürn), für das 45. Erwachsenen-Sportabzeichen Bernd Stieglmeier (TV Walldürn) sowie für das 60. Erwachsenen-Sportabzeichen Fritz-Peter Schwarz (TV Hardheim).

Geehrt wurden folgende Sportabzeichenprüfer für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Sportkreis Buchen: Für zehnjährige Sportabzeichenprüfertätigkeit Cornelia Ernst (SV Osterburken) und Manfred Röckel (TSV Buchen), für 15-jährige Sportabzeichenprüfertätigkeit Joachim Farrenkopf (SV Rippberg) und Marianne Scheurich (FC Hettingen), für 20-jährige Sportabzeichenprüfertätigkeit Bernhard Linsler und Roland Schwarz (beide TSV Buchen), sowie für 40-jährige Sportabzeichenprüfertätigkeit Roswitha Hagenbuch (TSV Rosenberg).

Ebert berichtete über die Sportabzeichenergebnisse des Sportkreises Buchen 2022 auf Vereins-, Schul- und Familiensektorebene. Im Bereich des Badischen Sportbundes (Nordbaden) war 2022 bei insgesamt 12 239 verliehenen Erwachsenen- und Jugend- sowie Schülersportabzeichen im Vergleich zum Vorjahr 2021 (8551 Sportabzeichen) ein Plus von 3688 Sportabzeichen (+ 43,13 Prozent) zu verzeichnen. Im Sportkreis Buchen war das Ergebnis des Sportabzeichenjahres 2022 mit 959 Schüler-/Jugend- und Erwachsenen-Sportabzeichen im Vergleich zum Vorjahr 2021 mit damals 649 verliehenen Sportabzeichen um 310 Sportabzeichen (+ 47,77 Prozent) besser, wobei bei den Jugendlichen/Schülern ein Plus von 297 Sportabzeichen und bei den Erwachsenen ein Plus von 13 Sportabzeichen zu verzeichnen war.

Gemessen an den effektiven Verleihungszahlen innerhalb des des Badischen Sportbundes Nord mit seinen neun Sportkreisen rangierte der Sportkreis Buchen hinter den Sportkreisen Heidelberg (1916 Sportabzeichen), Karlsruhe (1850), Tauberbischofsheim (1809), Mannheim (1613), Pforzheim (1167), Bruchsal (1095) sowie Mosbach (977) auf dem 8. Platz, gefolgt von Sinsheim mit den 853 Sportabzeichen auf Platz 9.

Schulen mit Hauptanteil

Am Familien-Sportabzeichenwettbewerb beteiligten sich aus dem Sportkreis Buchen insgesamt 18 Familien mit 65 erfolgreichen Absolventen aus den Sportvereinen FC Hettingen (9), TSV Buchen (5) und TV Walldürn (4), drei Familien mit jeweils fünf Angehörigen, fünf Familien mit vier Familienangehörigen, sowie zehn Familien mit jeweils drei Angehörigen.

Den Hauptanteil bei den Verleihungen hatten mit 662 erfolgreichen Sportabzeichenabsolventen wiederum die Schulen. Insgesamt wurden 2022 an zehn Schulen im Bereich des Sportkreises Buchen Sportabzeichenprüfungen abgenommen.

Bei den Vereinen nahmen im Sportabzeichenjahr 2022 von 124 Sportvereinen des Sportkreises Buchen zehn das Sportabzeichen ab – ein Minus von zwei Vereinen gegenüber den Vorjahr.

Dabei führte der FC Hettingen mit insgesamt 88 Sportabzeichenverleihungen die Rangliste an, gefolgt vom TSV 1863 Buchen mit 61 Verleihungen und vom TV Walldürn und vom SV Osterburken mit jeweils 35 Verleihungen auf Rang 3.

Am Ende seines Berichts dankte Helmut Ebert allen, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben. ds