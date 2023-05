Diese Tradition ist moderner denn je

Buchen. Nach vier Jahren erstmals wieder in Präsenz erfolgt die Übergabe der Preise des Sportabzeichen-Schulwettbewerbes des Badischen Sportbundes für die Schulen im Sportkreis Buchen. Die Verleihung für die am BSB-Schulsportabzeichen-Wettbewerb 2022 acht beteiligten Schulen im Sportkreis Buchen erfolgte in der Geschäftsstelle des Sportkreises in Buchen und wurde gemeinsam vorgenommen vom Sportkreisvorsitzenden Manfred Jehle und von Sportabzeichenobmann Sportabzeichenkoordinator Helmut Ebert.

Wie der Sportkreisvorsitzende Manfred Jehle zu Beginn seiner Ansprache besonders hervorhob, könne keine andere Auszeichnung im Breitensport auf eine solch traditionelle Vergangenheit zurückblicken wie das Deutsche Sportabzeichen. Durch den Schulsportabzeichen-Wettbewerb des Badischen Sportbundes sollen Schülerinnen und Schüler Interesse an einer zusätzlichen sportlichen Betätigung in der Schule und in der Freizeit entwickeln sowie zum Erwerb des Deutschen Sportabzeichens bereits in jungen Jahren angeregt werden.

Bewegung sei eine wichtige Säule bei der körperlichen Ertüchtigung der Jugend. Das Sportabzeichen sei die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und werde als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden Leistungen würden dabei an den motorischen Grundfähigkeiten „Ausdauer“, „Kraft“, „Schnelligkeit“ und „Koordination“ orientieren, und auch der Nachweis der Schwimmfertigkeit sei eine notwendige Voraussetzung für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens.

Der Dank des Sportkreisvorsitzenden galt: Der Sparkasse Neckartal-Odenwald, allen Lehrern der an diesem Donnerstagnachmittag ausgezeichneten acht Schulen, dem Sportabzeichenobmann des Sportkreises Buchen und Sportabzeichenkoordinator Helmut Ebert, sowie der Geschäftsführerin der BSB-Kreisgeschäftsstelle Buchen, Susanne Süssenbach.

Der Sportabzeichenobmann des Sportkreises Buchen und Sportabzeichenkoordinator Helmut Ebert übergab dann den Vertretern der acht Schulen die Preise. Dieser ging zunächst noch einmal näher auf den Schulsportabzeichen-Wettbewerb 2022 ein und zeigte dabei auf, dass sich im vergangenen Jahr 662 von insgesamt 1790 Schülerinnen und Schüler an zehn Schulen im Einzugsbereich des Sportkreises Buchen daran beteiligt hätten, was einem prozentualen Durchschnitt von 37 Prozent entspräche, und somit hätten sich also über ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler beteiligt. Erfreulicherweise habe sich die Anzahl der Teilnahmen im Vergleich zum Vorjahr 2021 nahezu verdoppelt. Dies dokumentiere, dass man nach Corona-Pandemie bedingten Negativtendenz in den drei Jahren davor wieder auf einem aufstrebenden und aufsteigenden Ast angelangt sei, aber die Zahlen vor der Corona Pandemie noch lange nicht erreicht habe.

Bestwert: 74,9 Prozent

Den ersten . Platz in der Kategorie A der Schulen bis zu 150 Schülern belegte die Grundschule Rippberg mit 40 erfolgreichen Abnahmen bei insgesamt 59 Schülern und somit 67,8 Prozent an erfolgreichen Sportabzeichenabnahmen, gefolgt von der Grundschule Rosenberg mit 27 und somit 58,7 Prozent an erfolgreichen Schülern auf Platz 2, sowie der Grundschule Höpfingen mit 36 von insgesamt 95 und somit 37,9 Prozent an erfolgreichen Schülern.

In der Kategorie B (Schulen von 151 bis 300 Schülern) belegte der Walter-Hohmann-Schulverband Hardheim RS mit 179 von insgesamt 239 und somit hervorragenden 74,9 Prozent an erfolgreichen Schülern den ersten Platz, gefolgt von der Auerberg-Werkrealschule Walldürn mit 42 von insgesamt 171 und somit 24,6 Prozent an erfolgreichen Schülern auf Platz 2, sowie von der Jakob-Mayer-Grundschule Buchen mit 32 von insgesamt 197 und somit 16,2 Prozent an erfolgreichen Schülern auf dem 3. Platz.

In der Kategorie C (Schulen von 301 bis 500 Schüler) kam die Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn mit 109 von insgesamt 307 und somit 35,5 Prozent an erfolgreichen Schülern auf den 1. Platz, sowie die Grundschule Walldürn mit 108 von 319 und somit 33,9 Prozent an erfolgreichen Schülern auf dem zweiten Platz. Den ersten Platz in der Kategorie D (Schulen ab 501 Schüler) belegte das Burghardt-Gymnasium Buchen mit 80 von insgesamt 1070 und somit 7,5 Prozent an erfolgreichen Schülern.

Die in ihrer jeweiligen Kategorie erstplatzierte Gruppe durfte aus den Händen von Kreissportabzeichenleiter Helmut Ebert jeweils einen Geldpreis in Höhe von 200 Euro, die jeweils Zweitplatzierten einen Geldpreis in Höhe von 150 Euro, sowie die Drittplatzierten je einen Geldpreis in Höhe von 100 euro in Empfang nehmen.