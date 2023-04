Walldürn. Die Sehnsucht nach Frieden und dem Ende kriegerischer Auseinandersetzungen in der Welt, aber auch der Friede in den eigenen Familien und untereinander sind und bleiben in diesen Tagen ein Dauerthema. Es ist Tradition, dass man sich gerade an den Osterfeiertagen trifft und Spaziergänge genau zu diesem Thema unternimmt. Am Samstag nach Ostern, am 15. April, veranstaltet die Seelsorgeeinheit Walldürn deshalb einen österlichen Lichtweg für den Frieden in der Welt, der eine Wegstrecke von rund 15 Kilometer beträgt. Start ist um 9 Uhr am Wallfahrtsplatz hinter der Basilika. Der Weg führt über die Walldürner Höhe. Sich mit Gebet und Hilfeleistungen für den Frieden im Osten Europas und in der Welt einzusetzen ist auch der katholischen Kirche immer wieder ein Anliegen. In Anlehnung an das Lukasevangelium, welches am Ostermontag in den Kirchen verkündet wird, soll die Strecke des Lichtwegs auch sinnbildlich den Emmausweg von Jerusalem nach Emmaus symbolisieren.

Die Gefühlslage, in der sich die beiden Jünger damals unterwegs befanden, war geprägt von Verlassenheit, Enttäuschung, Verzweiflung, Resignation und Trauer. Diese völlige Leere und meist hoffnungslose Situation, umfängt auch die vielen Menschen, die in den betroffenen Kriegsgebieten weiterleben müssen und die um den Frieden und ums pure Überleben kämpfen. Gleichzeitig soll aber auch an die Menschen gedacht werden, die nach dem Frieden in ihrem eigenen Leben und Herzen suchen. Diese Anliegen sollen auf dem österlichen Lichtweg in gemeinsamen Gebeten und bei Stationsbetrachtungen einfließen. Durch die Begegnung der Jünger mit einem Unbekannten, nämlich dem auferstandenen Jesus, wurde deren Erfahrung in Freude, Begeisterung und Handeln verwandelt. „Wir gehen diesen österlichen Weg, so wie die Jünger damals, als Zeichen der Solidarität und der Hoffnung für alle, die sich im Krieg befinden oder in den Kriegsgebieten leben und sich nach Frieden sehnen. Es soll aber auch als klare Botschaft an alle diejenigen verstanden werden, die den Frieden zerstören, dass Sie erkennen, welches Leid sie damit anrichten und begreifen mögen, dass damit Schluss sein muss“, so das Vorbereitungsteam im Vorfeld. Willkommen sind alle aus der Seelsorgeeinheit Walldürn sowie Interessierte aus der Umgebung. ac