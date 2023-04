Initiative gegen die Enttäuschung

Walldürn/Glashofen. Mit dem Slogan „Werft die Netze aus“ verbindet sich am kommenden Wochenende eine 24-stündige Gebetsaktion zum Weltgebetstag um geistliche Berufungen. Die Seelsorgeeinheit Walldürn greift einmal mehr diese Initiative auf und wird zu diesem Anlass von Samstag, 29. April, ab 19.30 Uhr bis Sonntag, 30. April, um 8 Uhr eine Nachtanbetung in der Kirche St. Wendelin in Glashofen abhalten. Für die Gebetszeiten sind jeweils Verantwortliche eingeteilt und es kann sich jeder zu dieser Zeit an der eucharistischen Anbetung beteiligen.

Die Anbetung findet im Stillen aber auch mit gestalteten Elementen statt. Es besteht auch die Möglichkeit, sich dieser Gebetsaktion „Werft die Netze aus“ von Zuhause aus anzuschließen und sich somit mit der weltweiten Gebetsgemeinschaft zu verbinden.

Auf der Internetseite von „Werft die Netze aus“ unter: www.werft-die-netze-aus.de kann man sich registrieren. Dort werden auch Gebetsanregungen vorgeschlagen.

Die Diskussionen um den Priestermangel und um die Rückgänge in den Ordensgemeinschaften und den damit verbundenen Auswirkungen für die Ortskirchen sind all gegenwärtig. Das derzeit aktuelle Thema „Kirchenentwicklung 2030“ wird neue und tiefgreifende Strukturänderungen mit sich bringen. Die Vorbereitungen hin zu diesem Prozess sind mittlerweile in vollem Gange.

Gegen Resignation

Die Initiative „Werft die Netze aus“ will dazu einladen, gegen alle Resignation und Enttäuschung die Nähe zu Gott zu suchen und seinen Auftrag, um für Arbeiter im Weinberg zu beten, in die Tat umzusetzen.

Das Lukas-Evangelium berichtet: „Der Herr sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden!“

Am Sonntagfrüh findet dann um 9.30 Uhr der Festgottesdienst mit dem Leiter der Seelsorgeeinheit Walldürn, Pater Josef Bregula OFMConv, anlässlich der 750-Jahrfeier des Stadtteils Glashofen und dem 50-jährigen Bestehen des Kindergartens St. Wendelin statt. (ac)