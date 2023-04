Weiß-Blaue feiern St. Georgstag

Bad Mergentheim. Die Historische Deutschorden-Compagnie begeht vom 21. bis 23. April den traditionellen St. Georgstag. Die Weiß-Blauen nehmen das Wochenende um den Gedenktag des Heiligen Georgs zum Anlass, um gemeinsam mit Bürgern und Gästen und mit einem bunten Programm in der Kurstadt zu feiern. Im Mittelpunkt steht das Gedenken an den Heiligen Georg am 23. April, der als Schutzheiliger der Ritterorden auch einer der Schutzpatrone des Deutschen Ordens ist.

Die Compagnie freut sich über den Besuch von befreundeten Gruppen vom Deutschmeisterbund aus Österreich und aus der italienischen Partnerstadt Borgomanero, genauso wie über das Historische Schützencorps Bad Mergentheim und befreundete Gruppen aus Baden-Württemberg und Bayern. Von dem gemeinsamen Treffen soll auch wieder ein Zeichen für den Zusammenhalt in Europa ausgehen.

Am Freitag, 21. April, findet als Auftakt der Veranstaltungen des St. Georgstages ab 19.30 Uhr ein Arsenalabend im Schloss für die eintreffenden Gäste und für interessierte Bürger und Gäste statt. Der Abend wird von einer Weinverkostung mit Weinen der Weingärtner Markelsheim begleitet.

Am Samstag, 22. April, beginnt das Programm mit dem St. Georgs-Schießen von 10 bis 12 Uhr auf dem Schießstand der Schützengilde Königshofen. Es wird um die Schützenscheibe geschossen, die ihren Weg vom Sieger des Vorjahres aus Borgomanero nach Bad Mergentheim finden wird. Um 16.30 Uhr findet dann die Historische Rekrutenwerbung auf dem Deutschordenplatz vor dem Schloss statt. Mit dem traditionellen Aufzug wird hier die Anwerbung von Rekruten im 18. Jahrhundert dargestellt und die anwesenden Gäste und Bürger in das Geschehen einbezogen. Zur Anwerbung und Rekrutierung gehören eine Schießübung und Exerzieren für die neuen Rekruten, genauso wie die Übergabe der von Hans-Georg Boehm gestalteten Urkunden und die Besoldung der Rekruten.

Historischer Wachaufzug

Mit dem Historischen Wachaufzug, um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz wird das Programm fortgesetzt. Vor der Kulisse des Alten Rathauses werden die anwesenden Garden und Wehren antreten und einen historischen Aufzug mit Gewehrsalut aus der Zeit um 1760 darstellen. Neben dem Gewehrsalut gehören auch Neuaufnahmen und die Indienststellung der Viertelmeister der Compagnie zum festen Ablauf des Wachaufzuges. In der gemütlichen Atmosphäre des Arsenals der Compagnie im Äußeren Schlosshof findet ab 19 Uhr der traditionelle Deutschmeisterabend statt.

Parforcehornbläser dabei

Der St. Georgstag wird am Sonntag, 23. April, mit der Messe zu Ehren des Heiligen Georg im Kurpark fortgesetzt, die traditionell in der Form einer Hubertusmesse stattfindet. Bei gutem Wetter findet der Gottesdienst im Musikpavillon der Kurverwaltung statt, bei schlechter Witterung in der Wandelhalle. Die Messe beginnt um 10 Uhr und wird von Pater Günther Appold OT zelebriert sowie in bewährter Weise von den Parforcehornbläsern der Kreisjägervereinigung intoniert. Der Gottesdienst findet alljährlich in Zusammenarbeit der Deutschorden-Compagnie, der Münstergemeinde St. Johannes, der Kreisjägervereinigung und der Kurverwaltung statt und ist jedes Jahr aufs Neue ein besonderer Höhepunkt des St. Georgstages. Nach dem Ehrensalut durch die Schützengilde Königshofen ziehen die Uniformierten in den Äußeren Schlosshof, wo ab 11.30 Uhr die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen rund um das Arsenal besteht.

Das Programm wird um 14 Uhr mit dem Schießen am Schießwasen an der Wolfgangsbrücke fortgesetzt. Im Anschluss führt der Zug um 14.30 Uhr durch die Innenstadt in den Schlosshof, wo sich um 15 Uhr die Vorstellung der Gruppen, das Abschreiten der Front und der Salut der anwesenden Garden und Wehren mit Gewehren, Böller und Kanone anschließt. Im Anschluss lädt die Compagnie an das Arsenal zum gemütlichen Ausklang des St. Georgstages ein.

Umrahmt wird der St. Georgstag musikalisch vom Deutschmeister Spielmannzug, der bei allen Aufzügen aufspielen wird. hdoc