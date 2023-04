Helfer-vor Ort-Gruppe ist im vergangenen Jahr 146 Mal ausgerückt

Walldürn. Der DRK-Ortsverein Walldürn hat am Freitagabend im Feuerwehrgerätehaus auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückgeblickt. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung standen Neuwahlen sowie Ehrungen.

Vorsitzender Markus Huber berichtete von sechs Vorstandssitzun-gen des DRK-Ortsvereins und vier Vorstandssitzungen des DRK-Kreisverbandes. Die Fahnenabordnung war im Berichtszeitraum zweimal bei Veranstaltungen im Einsatz. Erneut verkaufte man Weihnachtsbäume im Jugend- und Kulturzentrum „Ehemaliger Alter Schlachthof“, und man nahm wieder am „Walldürner Frühling“ teil. Der DRK-Ortsverein Walldürn zählt derzeit 162 Mitglieder. Huber dankte allen aktiven Mitgliedern für das große Engagement.

Neuer DRK-Vorstand Vorsitzender: Markus Huber. stellvertretender Vorsitzender: Michael Wöhl. Schatzmeister: Alexandra Linemann und Philipp Geis. Bereitschaftsärztin: Dr. Pamela Stöffel. Schriftführer: Manuel Sturm. Beisitzer: Michael Gramlich und Christian Schneider. Kassenrevisorin: Jenny Mairon. Bereitschaftsleiter: Maximilian Huber und Anna Lena Löhr. Stellvertretende Bereitschaftsleiter: Erik Macht, Maximilian Huber, Fabian Berger und Florian Gramlich. JRK-Jugendleiter: Julian Gramlich und Vanessa Wahnschaap. Stellvertretender JRK-Jugendleiter: Erik Macht und Chantal Meidel. ds

Nach den Worten von Erik Macht, Leiter des Jugendrotkreuzes (JRK), zählt die Jugendrotkreuzgruppe derzeit 26 Mitglieder im Alter von zehn bis 17 Jahren sowie zwei Jugendleiter und fünf Gruppenleiter. Die Gruppe habe sich 24 Mal jeweils montags zur Gruppenstunde getroffen und mehrere Übungseinsätze absolviert. Außerdem nahm sie am JRK-Kreiszeltlager, am JRK-Kreiswettbewerb und am JRK-Landeswettbewerb in Tuttlingen, am „Blummefeschd“ und am Kinderferienprogramm teil. Es seien drei Notfalldarsteller ausgebildet und ein JRK-Übungswochenende veranstaltet worden.

Viele Stunden geleistet

Bereitschaftsführer Manuel Sturm wies darauf hin, dass die Mitglieder bei den Einsätzen und Diensten enorm viele Stunden geleistet hätten. Der Walldürner Ortsverein verfügte im vergangenen Jahr über 55 aktive Mitglieder: fünf Ersthelfer/HGA, 32 Personen in der Fachdienstausbildung „Sanitätsdienst“, zwei Rettungshelfer, 13 Rettungssanitäter, vier Rettungsassistenten, drei Notfallsanitäter und zwei Ärzte.

Manuel Sturm nannte in seinem Bericht Bereitschaftsleiter- und Vorstandssitzungen, zahlreiche Dienstabende mit den Schwerpunkten „Ausbildung“ oder „Fort- und Weiterbildung“, viele technische Dienste, sechs Blutspendetermine mit insgesamt 1022 Blutspenden, zwölf Sanitätswachdienste bei Veranstaltungen sowie 146 Einsätze der Helfer-Vorort-Gruppe (77 internistische Notfälle, 29 chirurgische Notfälle, 13 Reanimationen, elf Brandabsicherungen, neun Verkehrsunfälle, sechs sonstige Einsätze und ein Fehleinsatz). Außerdem nahmen die DRK-Aktiven an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie an Lehrgängen teil. Zudem traf man sich zu geselligen Veranstaltungen.

Entlastung erteilt

Den Bericht der Katastrophenschutz-Betreuungsgruppe erstattete Fabian Berger. Diese setze sich derzeit aus Einsatzkräften, Feldköchen, Zugführern und Gruppenführern zusammen. Die Gruppe war in den Bereichen „Betreuung und Logistik“, „Aus- und Weiterbildung“, „Erstversorgung“, „Führungsgruppe“ sowie „Transport und Verpflegung“ tätig. Die Schatzmeisterinnen Alexandra Linemann und Jenny Mairon informierten über die finanzielle Lage des Ortsvereins. Die beiden Kassenrevisorinnen Chantal Meidel und Magdalena Sturm bestätigten den beiden Schatzmeisterinnen eine tadellose Kassenführung. Der gesamte Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Bürgermeister Markus Günther würdigte die Leistungen des DRK-Ortsvereins Walldürn. DRK-Kreisvizepräsident Volker Rohm übermittelte allen Anwesenden die Grüße der DRK-Kreisvorstandschaft. Auch Kreisbereitschaftsleiter Dominic Burger-Graseck, Michael Schurz, Leiter des Polizeipostens Walldürn, und Matthias Meidel von der Freiwilligen Feuerwehr Walldürn, dankten für die gute Zusammenarbeit.

Folgende langjährigen Mitglieder wurden geehrt: für zehn Jahre: Lukas Schnabel und Nicolas Schubert; für 15 Jahre: Fabian Berger Jürgen Hartmann, Nico Hartmann, Sarah Hofmann und Timo Mackert; für 25 Jahre: Monika Nisporek; für 40 Jahre: Diana Wöhl; für 50 Jahre: Ehrenvorsitzender Wolfgang Döhling. Mit dem Bestpreis des Vorsitzenden für das zurückliegende Vereinsjahr ausgezeichnet wurden Julian Gramlich und Christian Schneider.

Ferner ehrte DRK-Kreisbereitschaftsleiter Dominic Burger-Graseck zahlreiche Aktive des DRK-Ortsvereins Walldürn für ihr außergewöhnliches Engagement im Rahmen der Corona-Hilfe und des Ahrtal-Katastropheneinsatzes im Namen des DRK-Landes- und Kreisverbandes mit Urkunden sowie Bandschnallen oder Pins. ds