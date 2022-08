Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Unternehmensgründung - In Walldürn haben sich drei Männer im Alter von 48, 53 und 58 Jahren mit einer Firma in der Metallbranche selbstständig gemacht Firma Buettner in Walldürn: „Wir platzen aus allen Nähten“

Drei Männer aus Walldürn haben im Alter von 48, 53 und 58 Jahren ein neues Unternehmen gegründet, die Buettner GmbH. Innerhalb eines Jahres haben sie zwölf Mitarbeiter eingestellt.