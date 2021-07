Falschgeld: Folter für den Holzfäller

500 Jahre Wallfahrtskirche in Schneeberg ist ein Thema in einer weiteren Auflage der Zeitschrift „Der Odenwald“, die nun erschienen ist. Auch geht es um Geldfälscher Mitte des 18. Jahrhunderts.

Der Ortseingang von Schneeberg mit der Pfarr- und Wallfahrtskirche auf einem historischen Bild von etwa 1920. Die Kirche ist Thema im „Der Odenwälder“. © BB

Neckar-Odenwald-Kreis/Schneeberg. „Am 18. Dezember 1751 wurde der 50-jährige Holzfäller und Kohlenbrenner Andreas Schäfer aus Wiebelsbach im Gasthaus „Zum Schwan“ im Frankfurter Dorf Oberrad festgenommen, nachdem das von ihm angebotene Geld zur Bezahlung seiner Zeche als falsch zurückgewiesen worden war. Er wurde auf Veranlassung des Oberräder Schultheißen von einem Kommando der Oberräder Landmiliz nach Frankfurt gebracht, wo er im Bornheimer Turm in Untersuchungshaft kam“. So berichtet der Autor einleitend im ersten Beitrag der Ausgabe 2/2021 der Zeitschrift „Der Odenwald“ unter dem Titel: „Falschgeld aus dem Odenwald – der Fall des Köhlers und Pechsieders Andreas Schäfer aus Wiebelsbach“.

In Bödigheim gearbeitet

Der Festgenommene, der zuletzt im Herrschaftsbereich der Freiherren Rüd von Collenberg zu Bödigheim bei Buchen im östlichen Odenwald gearbeitet hatte, beteuerte im Laufe der Vernehmungen, nichts von dem Falschgeld gewusst zu haben, so dass er schließlich 1753 durch den Frankfurter Scharfrichter gefoltert wurde, ohne dass diese „peinliche Befragung“ zu einem Geständnis geführt hatte.

Dieser Kriminalfall gibt zugleich Einblicke in die Währungsverhältnisse der Mitte des 18. Jahrhunderts. Das umlaufende Geld bestand aus fremden Münzen wie zum Beispiel goldenen spanischen und französischen Doublonen und silbernen Louis blanc oder Laubtalern sowie einheimischen Münzen unterer Werte, von denen einige Fälschungen hier abgebildet sind.

Beitrag von Winfried Wackerfuß

Besonderheiten der Tracht in der Region um Lindenfels werden im folgenden Aufsatz von Matthias Roth „Anmerkungen zur Lindenfelser Tracht“ hervorgehoben. So stellt der Autor unter anderem fest: Der Aspekt religiöser Zugehörigkeit und der Geschichte konfessioneller Auseinandersetzung zwischen kurpfälzisch-Reformierten, kurmainzischer Katholiken und den gräflich-erbachischen Lutheranern bezüglich Kleidung und Wesen der hiesigen Bevölkerung, fehlt den volkskundlichen Forschungen zur Tracht des Odenwaldes fast gänzlich, während diese Unterscheidung in Marburg, Büdingen, im Hinterland und der Schwalm unumgänglich scheint.

Die weiteren Beiträge sind: Winfried Wackerfuß, „Die Votivbilder in der vor 500 Jahren erbauten Gnadenkapelle der Pfarr- und Wallfahrtskirche zur „Mutter Gottes auf dem Holderstock“ in Schneeberg; Hans-Günther Morr, „Das Überwälder Einhaus in Wald-Michelbach“; die Lesefunde: „Niemandsland Michelbuch über dem Neckar zwischen Darsberg, Grein und Hirschhorn“ sowie „Ersatz für Diebstahl von Zinngeschirr im Fürstlich Löwensteinischen Jagdhaus Vielbrunn.“

Einige Buchhinweise auf Neuerscheinungen bilden den Abschluss dieser Ausgabe 2 des Jahrgangs 68 (2021) der Zeitschrift „Der Odenwald“.

Sie kann über die Geschäftsstelle des Breuberg-Bundes, Ernst-Ludwig-Straße 2-4 in 64747 Breuberg oder den Buchhandel sowie über das Internet unter www.Breuberg-Bund.de bezogen werden. dort gibt es auch weitere Informationen.

