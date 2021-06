Erfolg für zehn Teilnehmer und ihre Vierbeiner

Walldürn. Beim Hundeverein Walldürn fand eine Hundeprüfung unter Coronabedingungen statt. Alle zehn teilnehmenden Hunde mit ihren Hundeführern waren in allen zwölf Prüfungen erfolgreich. Einen Sachkundenachweis (schriftliche Prüfung) zur Erlangung der sogenannten Hundeführerlizenz legte der elfjährige Nick Egenberger erfolgreich ab. Die Begleithundeprüfung mit Verhaltenstest (BH/VT)– die erste Prüfung, die ein Hund ablegen muss, um in seinem weiteren Leben Prüfungen und Wettkämpfe jeglicher Art absolvieren zu können – ist unterteilt in zwei Prüfungsteile. Sie wurde abgelegt von Andrea Kreis mit der Rottweilerhündin Agi vom Dicken Bub, Philip Krötz mit dem Rottweilerrüden Mike vom Eisplatz, Jochen Jurak mit dem Deutschen Schäferhund Quintus vom Ortskern sowie von Heinz Baumann mit der Rottweilerhündin Dea vom Weiltal.

AdUnit urban-intext1

Die IGP Hundesport (ehemals IPO), bestehend aus den drei Sparten Fährte, Unterordnung und Schutzdienst legten Joachim Müller mit der Deutschen Schäferhündin Nala vom Kalten Eck und dem Deutschen Schäferhundrüden Pax vom Kalten Eck sowie Jörg Dombrowe mit dem Deutschen Schäferhundrüden Quinto vom Ortskern ab.

Lob für faires Verhalten

Die Ausdauerprüfung (AD) absolvierten Thomas Kern mit dem Deutschen Schäferhundrüden Quinto vom Ortskern, Nico Hartmann mit seiner Deutschen Schäferhündin Ally zum Gigelfelsen, Alexander Wünst mit der Deutschen Schäferhündin Isa Team Gigelfelsen, Philip Krötz mit dem Deutschen Schäferhundrüden Pax vom Kalten Eck sowie Joachim Müller mit dem Deutschen Schäferhundrüden Quoran vom Kalten Eck.

Bei Siegerehrung bedankte sich Vorsitzender und Prüfungsleiter Jürgen Hartmann bei Leistungsrichterin Ingeborg Balonier für deren faires Richten, bei den Hundeführern für das faire Vorstellen ihrer Hunde, bei Schutzdiensthelfer Nico Hartmann sowie bei allen, die zum guten Gelingen der erfolgreichen Hundeprüfung beigetragen hatten. Ein besonderer Dank galt Thomas Stang und Martin Stolz, die für die Fährtenprüfung ihr Gelände zur Verfügung gestellt hatten. ds

AdUnit urban-intext2