Sonderrieterin Simone Flicker ist stolz auf Prämierung

Zahlreiche Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft lassen ihre Produkte seit vielen Jahren freiwillig durch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) testen. Um dieses fortwährende Qualitätsstreben zu fördern, vergibt diese die Herstellerauszeichnung „DLG-Preis für langjährige Produktqualität“.

Als Voraussetzung für die Verleihung müssen fünf Teilnahmejahre in Folge mit jeweils mindestens drei Prämierungen nachgewiesen werden.

Ist dies der Fall, so wird ab dem fünften erfolgreichen Teilnahmejahr der Betrieb zum ersten Mal mit dem „DLG-Preis für langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet.

Sofern die Vergabebedingungen weiter erfüllt werden, erhält das Unternehmen die Auszeichnung fortlaufend. Nimmt ein Hersteller in einem Jahr nicht teil oder erreicht er nicht die erforderliche Anzahl an Prämierungen, so verliert er seinen Anspruch auf diese Auszeichnung.

In der Kategorie „Spirituosen 2022“ wurden der Brennerei Obst Baumann Simone Flicker von der DLG für folgende Produkte Goldmedaillen verliehen: Apfel- und Birne-Edelbrand, Apfelbrand Cuvee, Quitten- und Kirschen-Edelbrand. ella