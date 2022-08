Üben für den Ernstfall

Miltenberg. Wie kann ein Massenanfall von Verletzten im Umfeld des neuen Festzelts der Michaelismesse Miltenberg von den Hilfsorganisationen gemeistert werden? Eine Antwort auf diese Frage soll eine Großübung am Freitag, 19. August, von 20 bis etwa 22 Uhr geben, bei der das Zusammenspiel aller Hilfsorganisationen geprobt wird. In dieser Zeit ist die Durchgangsstraße der Kreisstadt für den Verkehr gesperrt.

Gründe für diese Übung sind die zahlreichen Neuerungen der diesjährigen Michaelismesse – unter anderem mit der neuen, größeren Festhalle aus Holz, die an einem anderen Standort als bislang aufgebaut wird. In diesem Zusammenhang hat auch die Stadt Miltenberg ihr Sicherheitskonzept geändert. Die Übung war vom BRK angeregt worden und sowohl die Abteilung für Sicherheit und Ordnung im Landratsamt, hier im speziellen der Bereich Katastrophenschutz des Sachgebiets 31, wie auch die Stadt Miltenberg sowie alle anderen Hilfsorganisationen hatten sich für eine solche Übung ausgesprochen.

Der offizielle Übungsbeginn ist für 20 Uhr geplant, erwartet wird eine Übungsdauer von rund zwei Stunden. Bis zu 300 Einsatzkräfte von Bayerischem Roten Kreuz, Feuerwehr und THW werden an diesem Freitag mit insgesamt 120 Einsatzfahrzeugen vor Ort sein, sich um die „Verletzten“ kümmern und deren Abtransport übernehmen. Auch die Polizei wird mit rund 30 Einsatzkräften, unter anderem mit zehn speziell bei größeren Einsatzlagen geschulten Beamten an der Übung teilnehmen. Weiter wird auch die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) alarmiert, um die Stabsarbeit im Lagezentrum des Landratsamtes zu üben.

Für die Hilfsorganisationen ist diese Übung wichtig, damit das reibungslose Zusammenspiel auf dem teilweise umgestalteten Messegelände noch vor Beginn des Volksfestes geprobt werden kann. Mehrere Schiedsrichter werden die Übung beobachten und ihre Erkenntnisse anschließend mit den Rettungskräften teilen. Konkret wird das „Rahmenkonzept für die rettungs-, sanitäts- und betreuungsdienstliche Versorgung bei einem Massenanfall von Verletzten und Erkrankten“ geübt, das im Zuständigkeitsbereich des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bayerischer Untermain angewendet wird.

Um eine möglichst realitätsnahe Übung sicherstellen zu können, ist die Ortsdurchfahrt von Miltenberg am Freitag von 20 bis etwa 22 Uhr gesperrt. Das heißt: In der Mainzer Straße ist ab der Aral-Tankstelle kein Durchkommen mehr möglich, die alte Mainbrücke ist ab Landratsamt gesperrt, ab dem Würzburger Tor ist in Richtung Main gesperrt und auch über die Jahnstraße ist die Zufahrt nach Miltenberg nicht möglich, die Auffahrt und Abfahrt der Martinsbrücke sind aber befahrbar.

Die beteiligten Hilfsorganisationen hoffen auf Verständnis der Bürger für diese kurzzeitige Sperrung, da die Übung der Gewährleistung der Sicherheit auf der Michaelismesse dient. lramil