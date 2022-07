Das Lernen hat sich für alle schließlich ausgezahlt

Walldürn. Im Rahmen einer ansprechend gestalteten einstündigen Feierstunde wurden in der Sporthalle der Frankenlandschule Walldürn die erfolgreichen Schulabsolventen von der Schulleitung und Lehrerkollegium offiziell verabschiedet. Zehn Schülerinnen und Schüler des zweijährigen Berufskollegs „Wirtschaftsinformatik“ und 40 des einjährigen Kaufmännischen Berufskollegs II mit dem jeweiligen Abschluss Fachhochschulreife erhielten ihre Abschlusszeugnisse. Die Verabschiedung der Schulabsolventen wurde vorgenommen vom Schulleiter der Frankenlandschule Walldürn, Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher, sowie vom Abteilungsleiter des Berufskollegs und des Berufskollegs Wirtschaftsinformatik, Studiendirektor, Andreas Mackert.

Besondere Rahmenbedingungen

Nach der Begrüßung stellte Schulleiter Torsten Mestmacher fest, dass die 50 Schulabsolventen noch einmal ihr Wissen in den mündlichen Prüfungen unter Beweis stellen mussten. Für einige sei es dabei noch einmal um alles gegangen – Bestehen oder Nicht-Bestehen! Am Ende hätten erfreulicherweise alle Schülerinnen und Schüler, die zur Prüfung angetreten seien, diese erfolgreich gemeistert. Das sei eine tolle Leistung.

Es seien zwei besondere Jahre gewesen, die man in den zwei zurückliegenden Schuljahren gemeinsam erlebt habe, denn wer hatte vorher schon etwas von Fernunterricht, hybridem Unterricht, Zoom und BigBlueButton gehört?

An diesem Abend ende nun also die gemeinsame Zeit und die meisten der 50 erfolgreichen Schulabsolventinnen und Schulabsolventen würden in aller Regel mit der Übergabe der Zeugnisse den Schulweg endgültig verlassen. Damit stehe jedem dann eine spannende und interessante Welt offen, und jeder könne für sich entscheiden, wie der Lebensweg nun weitergehen solle. Vielleicht mit einer Ausbildung oder mit einem Studium? Für was auch immer ein jeder sich entscheide – wichtig sei, alles Künftige mit Freude und ganzer Kraft zu machen und zu bewerkstelligen. Hermann Hesse habe einmal Geschrieben: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne!“ Diesen Zauber solle jeder für sich nutzen, wenn er neu anfange. Er sei fest überzeugt, dass alle auch die nächste Herausforderung in ihrem Leben erfolgreich bestehen würden. Den wichtigsten Rat, den er allen mit auf den Weg geben wolle, sei, bei allem Tun und Wirken niemals die Familie und die Freunde zu vergessen, denn sie würden stets Freude und Trauer des Lebens mit einem teilen.

Besondere Worte des Dankes von Seiten des Schulleiters galten bei dieser Abschlussfeier noch einmal allen Lehrern der drei Abschlussklassen für deren Einsatz in den zurückliegenden zwei Schuljahren, und für den zusätzlichen Zeitaufwand in den letzten Wochen und Monaten, um eine optimale Prüfungsvorbereitung zu gewährleisten. Ein ganz besonderer Dank galt insbesondere auch noch einmal dem Abteilungsleiter des Berufskollegs und des Berufskollegs Wirtschaftsinformatik, Studiendirektor Andreas Mackert sowie Oberstudiendirektor Udo Volk und dem Stellvertretenden Schulleiter, Studendirektor Frank Stephan.

Der Stellvertretende Vorsitzende des Vereins der Freunde der Frankenlandschule Walldürn, Oberstudienrat Hans-Peter Weber, übermittelte Glückwünsche zur erfolgreich bestandenen Schulabschlussprüfung und richtete dann einige richtungs- und zukunftsweisende Worte an alle Schulabsolventen. Er machte deutlich, dass sich die momentanen Chancen sowohl im beruflichen als auch im schulischen Bereich durch die Erlangung der Fachhochschulreife erheblich verbessert hätten und dass die Wirtschaft derzeit händeringend nach qualifiziertem Personal suche.

Wichtig sei es, sich konkrete Ziele zu setzen und diese zielstrebig anzugehen und zu verfolgen. Die Voraussetzungen, die alle erfolgreichen Schulabsolventen mitbringen würden, seien sehr gut, und die Arbeitgeber in der Region wüssten die Absolventinnen und Absolventen dieser Schule zu schätzen, zumal sie an der Frankenlandschule Walldürn eine praxisorientierte und fundierte Ausbildung genossen hätten.

Preis und Lob

Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher und Studiendirektor Andreas Mackert freuten sich über die von drei Schulabsolventen erbrachten sehr guten schulischen Leistungen.

So konnten sie als jeweilige(n) Klassenbeste(n) Lars Josef Schmitt aus der Klasse BKWI2 mit einem Notendurchschnitt von 1,5 und Hannah Wolf aus der Klasse BK2W1 mit einem Notendurchschnitt von 1,6, mit dem jeweiligen Klassenpreis auszeichnen. Ein Lob mit einem Notendurchschnitt von 1,9 erhielt Marie Speth aus der Klasse BK2W1.

Nach diesen Auszeichnungen erfolgte die Ausgabe der Abschlusszeugnisse.

Mit Dankesworten der Klassensprecherinnen beziehungsweise Klassensprecher der drei Abschlussklassen und Schluss- und Dankesworten des Schulleiters klang die Abschlussfeier aus, der sich dann noch ein kleiner, vom Verein der Freunde der Frankenlandschule Walldürn organisierter und auch gesponserter Stehempfang in der Aula der Frankenlandschule anschloss. sti