Den weiteren beruflichen Weg geebnet

Die Zeit des Lernens ist vorüber: 40 Absolventen haben das Kaufmännische Berufskolleg II in Walldürn erfolgreich hinter sich gebracht.

Walldürn. Das Kaufmännische Berufskolleg II ist eine einjährige Vollzeitschule – in das vielfältige schulische Ausbildungsangebot der Frankenlandschule Walldürn integriert, das auf dem erfolgreichen Schulabschluss des Kaufmännischen Berufskollegs I aufbaut und vertiefte fachtheoretische und fachpraktische Kenntnisse vermittelt, die die Absolventen zur selbständigen Wahrnehmung kaufmännischer und verwaltender Tätigkeiten befähigen. Zugleich soll sie die Allgemeinbildung weiterführen und Grundlagenkenntnisse für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes vermitteln.

Daneben können die Schüler am Kaufmännischen Berufskolleg II mit dem erfolgreichen Ablegen einer Zusatzprüfung in den Fächern Mathematik und einer Naturwissenschaft die Fachhochschulreife erwerben.

Mit Bestehen der Abschlussprüfung dieses Schultyps an der Frankenlandschule erlangten in diesem Jahr insgesamt 40 erfolgreiche Absolventen die Fachhochschulreife, die zum Studium an jeder baden-württembergischen Fachhochschule berechtigt, und gleichzeitig er-warben in diesem Jahr alle 40 Absolventen die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent“.

Die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden haben: BK2W1 (Klassenlehrer Studienrätin Nicole Geier): Nele Banschbach (Buchen), Fatih Mehmet Bekpen (Buchen), Tino Bodenschatz (Buchen), Kim Böhm (Walldürn), Selina Demir (Erlenbach am Main), Manuel Dose (Buchen), Sozdar Ekinci (Walldürn), Evelyn Gitt (Walldürn), Eléa Huller (Großheubach), Emilia Jakubiak (Rüdenau), Darja Kinsfater (Buchen), Roxana Kowalzyk (Walldürn), Finn Müller (Buchen), Milena Rhein (Limbach), Mahnoor Sajid (Miltenberg), Alina Scheiwein ( Mudau), Marika Schermann (Mudau), Christian Schlegel (Osterburken), Berfin Seren (Elsenfeld), Marie Speth (Schneeberg), Nathan Storz (Adelsheim), Kevin Throm (Mudau), Henrik Wiessner (Walldürn), Hannah Wolf (Miltenberg). Klasse BK2W2 (Klassenlehrerin Oberstudiendirätin Kristin Necker-mann): Sedef Atar (Kleinwallstadt), Muhammed Bahceci (Dorfprozel-ten),Sophia Belz (Miltenberg), Hasan Cetin (Erlenbach am Main), Ce-mil-Faruk Demirkapi (Walldürn), Emir Dülger (Kirschfurt), Sergiu Gira (Collenberg), Hamza Imamovic (Klingenberg), Azra Kesik (Kleinheubach), Maya Kirpal (Obernburg), Jannik Lang (Schefflenz), Jan Nowak (Laudenbach), Esra Özlüoglu (Großheubach), Andreas Pass (Walldürn), Nicoleta Petridou (Kleinwallstadt), Philipp Spoerer (Amorbach).

Einen Klassenpreis erhält in diesem Jahr Hannah Wolf als Klassen-beste in der Abschlussklasse BK2W1 mit einem Notendurchschnitt von 1,6.

Die Verabschiedung der erfolgreichen Schulabsolventen der beiden Abschlussklassen BK2W1 und BK2W2 an der Frankenlandschule erfolgt an diesem Mittwoch um 18 Uhr im Rahmen einer kleinen Abschlussfeier in der Sporthalle der Frankenlandschule Walldürn und wird vorgenommen von Schulleiter Torsten Mestmacher, vom Abteilungsleiter Berufsfachschule und Berufskolleg, Andreas Mackert, sowie von den beiden Klassenlehrerinnen Nicole Geier und Kristin Neckermann.