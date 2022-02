Altheimer Grünkerndarre: Nachhaltigkeit spielte eine wichtige Rolle

Der Anzahl der historischen Häuser des Odenwälder Freilandmuseums ist beachtlich. Neunzehn Gebäude bilden den Museumbestand. Die meisten dieser Objekte wurden an ihren ursprünglichen Standorten abgebaut und im Museum wiederaufgebaut – mit Ausnahme von zwei Gehöften. Diese wurden in situ übernommen, das heißt, sie sind nicht in das Museum umgesetzt worden, sondern wurden an ihrem originalen

...