Alte Erinnerungen aufgefrischt

Walldürn. Die Schulkameraden des Schuljahrgangs 1954/55 aus der Klasse 9 a der Hauptschule trafen sich zu einem Klassentreffen und frohen Wiedersehen in Walldürn, wobei die weitest angereiste Schulkameradin aus Österreich kam.

Nach dem Gruppenfoto an der Grundschule begab man sich zunächst zu einem gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen ins „Café Linde“ Am Plan, der eine Führung mit Stadtführerin Brunhilde Marquardt durch die Altstadt folgte.

Am frühen Abend traf man sich zu einem gemütlichen Abendessen im Gasthof „Zum Hirsch“, wo viele Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit und auch Jugendzeit in Walldürn ausgetauscht wurden.

Besondere Dankesworte entgegennehmen durften Jacky Bandow und Karl Schirmer, die in hervorragender Weise für die organisatorische Vorbereitung und erfolgreiche Durchführung dieses Klassentreffens verantwortlich gezeichnet hatten. ds