Vorzeigeunternehmen feiert Geburtstag

Tauberbischofsheim. „Anfangen im Kleinen, ausharren in schwierigen Zeiten und streben zum Großen“ –ein Zitat von Alfried Krupp, ehemals beutender Ingenieur und letzter Alleininhaber der Friedrich Krupp AG, mit dem der Kreishandwerksmeister und Obermeister der Kfz-Innung, Michael Szabo, treffend den Werdegang des Autohauses Mittleres Taubertal (A.M.T.) umschrieb. Der Vorzeigebetrieb – nicht nur in Sachen Ausbildung für das Handwerk – habe genau diese Vorgaben erfolgreich umgesetzt und die zurückliegenden 65 Jahre mit Bravour gemeistert. Der kontinuierlichen Weiterentwicklung in der Zukunft, so Szabo, stehe nichts im Wege.

Der Innungsobermeister nutzte die Feierstunde zum Firmenjubiläum „65 Jahre Mercedes Benz in Tauberbischofsheim“ aber auch, um dem kürzlich aus dem operativen Geschäft ausgeschiedenen Firmenchef Ernst Eisenhauer, der 35 Jahre an der Spitze des Unternehmens stand, die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Heilbronn-Franken zu überreichen und ihm für jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit in der Kfz-Innung und für die persönliche Freundschaft zu danken.

Die Geschichte „65 Jahre Mercedes Benz in Tauberbischofsheim“ begann eigentlich 1955 auf dem Marktplatz von Tauberbischofsheim, wo der 2007 verstorbene Firmengründer Ernst Eisenhauer senior eine kleine Tankstelle mit „Hand-Schwengelpumpe und Schauglas betrieb“, wie der sehr persönlich gehaltenen Festrede des ehemaligen Landrats des Main-Tauber-Kreises, Georg Denzer, zu entnehmen war. Dazu gehörten ein Bus- und Taxiunternehmen, ein Fahrradhandel, und auch die Krankentransporte wurden organisiert. Die Firma Albert Eisenhauer gab es dort bereits seit den 20er Jahren als „Autovermietung, Tankstelle, Kundendienst, Nähmaschinen- und Fahrradhandel“. Zwei Jahre später wurde die Tankstelle in die Bad Mergentheimer Straße verlegt und eine Kfz-Werkstatt für die erste Mercedes-Benz-Vertretung in Tauberbischofsheim errichtet.

Für den gerade zwei Jahre alten, jetzt ausgeschiedenen Firmenchef Ernst Eisenhauer junior, war damals schon der berufliche Weg vorgezeichnet, so Denzer. Nach abgeschlossener Kfz-Lehre, der Prüfung zum Kraftfahrzeugmeister und der Zusatzausbildung zum Büro-Kaufmann übernahm er verschiedene leitende Funktionen bei Mercedesbetrieben in Garmisch-Partenkirchen und Trier. Nach seiner Rückkehr hatte er ab 1985 die Verantwortung für die Mercedesvertretung in Tauberbischofsheim. 1987 wurde das gesamte Areal komplett umgestaltet, mit einer neuen Werkstatt und einer Ausstellungshalle erweitert. Zehn Jahre später erfolgte der Neubau für die jetzige Mercedes-Repräsentanz mit Ausstellungshalle und Werkstatt in der Pestalozziallee. Dies war gleichzeitig die Geburtsstunde für das heutige Autohaus Mittleres Taubertal mit Beteiligung des Bad Mergentheimer Autohauses Weidt und des Königshöfer Unternehmens Holler, das seit 25 Jahren seine Kundschaft in der Pestalozziallee bedient. Unter der Regie der beiden neuen Geschäftsführer, Schwiegersohn Matthias Rudolf und dem bisherigen Serviceleiter für Nutzfahrzeuge, Mario Michel, wurden mit der Erweiterung des Autohauses auf die Stützpunkte Erlenbach und Marktheidenfeld die Weichen für die Weiterentwicklung bereits gestellt.

In ihren Grußworten hoben Landtagsvizepräsident Professor Dr. Wolfgang Reinhart, Bürgermeisterin Anette Schmidt und Steuerberater Andreas Domaschowetz die erfolgreiche Aufbauarbeit und die weitsichtigen unternehmerischen Entscheidungen des bisherigen Firmenchefs Ernst Eisenhauer und seiner Frau Petra hervor. Man sei stolz auf den Vorzeige-Familienbetrieb und schätze das Traditionsunternehmen, dessen Kompetenz und die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter, so Anette Schmidt. MdL Reinhart sah die Automobilbranche durch die Transformation vor großen Herausforderungen und in einem rasanten Wandel. Die Betriebsübergabe erfolge zum richtigen Zeitpunkt und er sei überzeugt, dass der Stern auch künftig in der Pestalozziallee hell strahlen werde. Für Steuerberater Domaschowetz wurde mit der Erweiterung des Betriebes über die Landesgrenzen hinweg nach Unterfranken rechtzeitig die richtige Weichenstellung für den Erhalt des Lebenswerkes getroffen.

Mit etwas Wehmut bedankte sich Ernst Eisenhauer für die ehrenden Worte, bei den Kunden für ihre Treue, bei seinen Mitarbeitern, den bereits ausgeschiedenen „Ehemaligen“ und bei seiner Frau für die Unterstützung, auch in schwierigen Zeiten.