In der Tauberbischofsheimer Stadthalle herrscht eifrige Betriebsamkeit. Kinder spielen, viele Frauen sind mit den Vorbereitungen für ihr Dankesfest beschäftigt. Einige tragen die traditionellen bestickten Blusen aus ihrer Heimat.

Seit Putins Truppen am 24. Februar in die Ukraine einmarschierten, ist für diese Frauen nichts mehr so, wie es war. Mit ihren Kindern und dem

...