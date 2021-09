Volksbank Main-Tauber: 28 000 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe in Ahrweiler

Main-Tauber-Kreis. Die Kraft der Gemeinschaft war es, welche die Volksbank Main-Tauber in den vergangenen Wochen mobilisierte, um gemeinsam mit ihren Mitgliedern und Kunden Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal und der Eiffel-Region zu sammeln.

So startete die Bank am 3. August einen Spendenaufruf, dem binnen kurzer Zeit zahlreiche Menschen nachkamen und nahezu 18 000 Euro spendeten. Ein Betrag, der seitens der Genossenschaftsbank mit weiteren 10 000 Euro aufgestockt wurde.

Gedanke der Solidarität

„Der genossenschaftliche Gedanke der Solidarität und gegenseitigen Unterstützung ist in Zeiten der Not entstanden und hat gerade in Krisensituationen immer seine größte Wirkung entfaltet“, betont Vorstandsvorsitzender Michael Schneider. Deshalb sei es für die Volksbank Main-Tauber selbstverständlich gewesen, den Opfern der Flutkatastrophe beizustehen.

Für Bürgerstiftung entschieden

„Wir haben uns bewusst nicht für eine große Hilfsorganisation entschieden, sondern für eine Bürgerstiftung im Katastrophengebiet vor Ort, die genau weiß, wo die Spendengelder am dringendsten benötigt werden.

Menschen, Unternehmen und Institutionen in der Region, die von den Folgen der Unwetterkatastrophe betroffen sind, werden zeitnah und unbürokratisch mit Spenden unterstützt“, so Schneider.

Hierbei sei erneut der Zusammenhalt und das Netzwerk der Genossenschaftsbanken zum Tragen gekommen, wusste man doch, dass die Bürgerstiftung der Volksbank RheinAhrEifel eine Aktion vor Ort gestartet hatte. Getreu des genossenschaftlichen Subsidiaritätsprinzips werden die Spenden deshalb nun „von Menschen vor Ort an Institutionen vor Ort“ weitergeleitet. So könne man sicher sein, dass jeder Euro auch bei denen ankomme, die ihn am dringendsten benötigen. „Unser besonderer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern vor Ort und natürlich auch unseren Mitgliedern und Kunden, die erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, dass die genossenschaftliche Idee auch heute nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt und eine wahre Welle der Solidarität ausgelöst hat“, so der Vorstandsvorsitzende.

Man wisse natürlich auch um die Tatsache, dass es noch Jahre dauern wird, die gewaltigen Schäden in den betroffenen Gebieten zu beseitigen. Deshalb sei es auch weiterhin möglich, direkt zu spenden.

Info: Das Spendenkonto der Bürgerstiftung bei der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel hat die iban: DE71 5776 1591 0417 8949 00 (BIC: GENODED1BNA). Spenden sind auch über das Crowdfunding-Projekt der Bürgerstiftung (vobamt.de/spenden) möglich.

