VdK-Kreisverband Tauberbischofsheim: Hilfe für Hochwasseropfer geht weiter

Die Spendenaktion des VdK-Kreisverbands Tauberbischofsheim als Solidarunterstützung des VdK-Kreisverbands Ahrweiler wird fortgesetzt. Das teilte der hiesige Kreisvorsitzende Kurt Weiland mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Main-Tauber-Kreis. Durch das verheerende Hochwasser Mitte Juli in Rheinland-Pfalz wurde die Geschäftsstelle des VdK-Kreisverbands Ahrweiler komplett zerstört. Daraufhin hatte Kurt Weiland nach intensiven Beratungen mit dem Landesverband eine Spendenaktion des VdK-Kreisverbands Tauberbischofsheim gestartet (wir berichteten).

Bis Anfang August wurden auf diese Weise 10 000 Euro an Geldspenden generiert sowie parallel dazu zahlreiche Sachspenden gesammelt. Der Vorsitzende des Ortsverbands Gerchsheim, Günther Fisang-Zwirlein, „stammt aus dem Ahrtal und weiß durch seine persönlichen Kontakte, was dort konkret momentan vorrangig gebraucht wird“, erklärte Weiland. Dazu zählen insbesondere Wasser, lange haltbare oder direkt verzehrbare Lebensmittel, Babynahrung, Tierfutter, Körperpflege- und Damenhygieneartikel, Toilettenpapier, Windeln, rezeptfreie Medikamente, Verbandsmaterial, Einweggeschirr und -besteck, Kabeltrommeln, Lampen und Strahler, Batterien, Werkzeuge, Eimer, Besen und Schaufeln sowie Gummistiefel.

Innerhalb einer Woche wurden in Weilands Firmenbetriebshof in Lauda eine ganze Menge dieser Sachspenden abgegeben. Alleine der Ortsverband Gerchsheim hat über dessen stellvertretende Vorsitzende Olga Wörner über 40 Pakete gesammelt. Daraufhin brachten Weiland und seine Stellvertreterin Lilo Jaksch die Güter mit einem Kleintransporter, der kostenlos von der örtlichen Autovermietung Gneizs zur Verfügung gestellt wurde, ins Ahrtal.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Alles verteilt

Fisang-Zwirlein sowie der VdK-Landesverband Rehinland-Pfalz und dessen Vorsitzender Willi Jäger vermittelten der zweiköpfige Abordnung aus dem Taubertal als Ansprechpartner Guido Mombauer, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Ahrweiler. Dieser deponierte die Lieferung zunächst in seinen privaten Garagen und verteilte sie gemeinsam mit dem örtlichen VdK-Kreisvorsitzenden Heinz-Wilhelm Schaumann an bedürftige VdK-Mitglieder.

„Es läuft dort auch noch nach mehreren Wochen bei den Hilfsmaßnahmen längst nicht alles rund. So werden unter anderem nach wie vor Trocknungsgeräte und vor allem auch tägliches Essen – ebenso für die tausenden Helfer – benötigt“, so der Tauberbischofsheimer VdK-Kreisvorsitzende.

Der VdK-Landesverband Baden-Württemberg in Stuttgart, dessen Vorstand Weiland angehört, hat sich der Aktion der Tauberbischofsheimer Kreisverbands angeschlossen und über 80 000 Euro gesammelt. So konnten bislang Geldspenden von insgesamt rund 90 000 Euro direkt an den VdK im Katastrophengebiet weitergeleitet werden, bilanzierte Weiland und betonte: „Uns allen ging es primär um eine schnelle Hilfe. Andererseits sollen die Solidarhilfen fortgesetzt werden. Der Wiederaufbau der Geschäftsstelle und Infrastrukturen des dortigen Kreisverbands wird sicherlich Monate oder sogar Jahre in Anspruch nehmen. Allerdings benötigen auch oder gerade in dieser Zeit die Mitglieder und Ratsuchenden sozialrechtliche Unterstützung und Beratung.“

Nachvollziehen kann der VdK-Mann von Schaumann und Mombauer geäußerten Bedenken, dass die Hilfe schnell nachlassen könnte, sobald die Medien wieder weg sind und andere Themen den Alltag beherrschen: „Wir als VdK werden nicht nachlassen, im Rahmen unserer Möglichkeit weiter zu helfen“, unterstrich er.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Engagement gewürdigt

Der Vorsitzende würdigte insbesondere die Mitglieder des Kreisvorstands, die 21 Ortsverbände sowie alle, welche bislang die Spendenaktion unterstützt haben. Er hoffte auf eine weiterhin gute Beteiligung. Wer Sachenspenden leisten möchte, kann diese sicher im Karton mit Beschriftung verpackt nach Anmeldung unter Telefon 09343/65522 bei Kurt Weilands Firma in der Poststraße 2b in Lauda abgeben. Geldspenden können mit dem Betreff „Wiederaufbau des VdK Ahrweiler“ auf das Konto des Kreisverbands Tauberbischofsheim, IBAN DE 14 6735 2565 0003 0039 36 überwiesen werden.