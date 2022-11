Viele Schätze beim zweiten Krippenweg

Tauberbischofsheim. Pünktlich zum ersten Advent wird in Tauberbischofsheim der zweite Krippenweg eröffnet. In diesem Jahr können Interessierte wieder über die gesamte Vorweihnachtszeit und bis zum Feiertag „Heilige Drei Könige“ eine exklusive Auswahl hochwertiger Weihnachtskrippen entdecken.

Mehr als 30 Krippen aus aller Welt sind zumeist in der Altstadt und mehrheitlich in Schaufenstern dekoriert – eine laut Stadtverwaltung „erfreuliche und äußerst positive Bilanz“.

Großteil aus Privatbesitz

Die Ausstellung zeigt eine Vielfalt an Krippen in den unterschiedlichsten Größen, Materialien und mit Weihnachtsszenen, alles Zeugnisse christlichen Glaubens und einer gemeinsamen Tradition. Der Großteil der Sammlung stammt aus Privatbesitz und wird durch weitere Leihgaben ergänzt.

Die Eröffnung des Krippenweges findet am Samstag, 26. November, statt. Um 17 Uhr eröffnet die Gruppe „Lebensfarben“ die musikalischen Adventsmomente in der Stadtkirche St. Martin, weitere Konzerte folgen dort bis zum 18. Dezember. Nach dem Konzert können die stimmungsvollen Krippenszenerien bei einem Schaufenster-Spaziergang erstmals besichtigt werden. Treffpunkt für einen gemeinsamen Rundgang ist um 17.30 Uhr unter den Rathausarkaden. Bereichert wird der stimmungsvolle Nachtspaziergang durch die Begleitung des Turmwächters sowie den Auftritt der „LiChörle“, einem A-Cappella-Ensemble von vier jungen Frauen. Auf dem Marktplatz sorgt eine Eisbahn für gute Laune und Action. Profis und Anfänger können auf dem Eis ihren Spaß haben. Auch ist dort für das leibliche Wohl gesorgt, ebenso wie im Jägerhäusle – dort stimmen die Schlossgeister ihre Besucher mit heißen Getränken und Weihnachtsgebäck auf die Adventszeit ein.

Der Krippenweg wird auch in einem kleinen Prospekt vorgestellt, die Flyer liegen in den Geschäften zur Mitnahme aus. Der Krippenweg ist wieder in Kooperation zwischen dem Initiator, dem Weltladen Tauberbischofsheim, und der Stadt Tauberbischofsheim entstanden.

Bürgermeisterin Anette Schmidt bedankte sich im Namen der Organisatoren bei allen Krippenbesitzern, die ihre Schätze für den zweiten Krippenweg zur Verfügung gestellt haben, sowie den Geschäftsleuten, die ihre Räume und Schaufenster für die Aktion überlassen: „Nur durch Ihre Bereitschaft, Ihr Engagement und Ihre Unterstützung konnten wir gemeinsam den Krippenweg wieder gestalten.“