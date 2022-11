Krippen für Dürmer Innenstadt gesucht

Walldürn. Die Zeitumstellung lässt daran erinnern, dass die besinnliche Zeit nicht mehr allzu weit entfernt ist. Bereits zwei Jahre des „Dürmer Krippenwegs“, welcher auf die ursprüngliche Initiative der Familien Schmeiser und Fach zurückführt, zogen sich durch die Hauptstraße Walldürns.

In diesem Jahr soll eine Erweiterung für die gesamte Innenstadt einhergehen. So kann der Besucher in ganz Walldürn dieses Weihnachtsgefühl erfahren. Für dieses vorweihnachtliche Erlebnis werden private Krippen aus verschiedensten Materialien, Größen, Jahrzehnten und Herkunftsorten gesucht. Auch die Geschichte der Krippen ist für den Besucher interessant.

Die Krippen werden ab Sonntag, 4. Dezember (2. Advent), in den Schaufenstern der Innenstadt zu sehen sein und können pünktlich zum Heiligen Fest wieder abgeholt werden. Die Ausstellungsobjekte können in der Tourist- und Freizeitinformation bis zum 1. Dezember abgegeben werden und stehen ab 20. Dezember wieder dort zur Abholung bereit. An allen Adventsdonnerstagen wird es auf dem Schlossplatz den weihnachtlichen „Dürmer AdventsAbend“ geben. Am 8. und 15. Dezember gibt es dort die Möglichkeit, am Gewinnspiel für ein „Dürmer Weihnachtspaket“ teilzunehmen. Der Gewinncoupon wird auf dem Flyer zum Krippenweg abgedruckt und kann nur an diesen Tagen auf dem Schlossplatz in die Losbox geworfen werden. Ziehung ist am 22. Dezember.