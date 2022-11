Festen Platz in der Blasmusikszene erspielt

Külsheim. Das Böhmische Blasorchester „Blechintakt“ präsentiert sich am Samstag, 19. November, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Külsheim mit einem besonderen Konzert: „Elf Jahre Blechintakt – Vom Egerland nach Oberkrain“ ist das Motto.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gedanke, ein Orchester zu gründen, entstand im November vor elf Jahren in Aub nach einem böhmischen Workshop mit dem in der böhmischen Blasmusikszene bestens bekannten Schlagzeuger Oliver Flach. Die weiblichen und männlichen Musiker aus der Rhön, Unter- und Mittelfranken sowie dem badischen und württembergischen Taubertal – allesamt mit großer Liebe zur böhmischen Blasmusik – waren von diesem Workshop so sehr begeistert, dass man nach kurzer Bedenkzeit beschloss, eine Musikformation zu gründen. Die musikalische Richtung war natürlich vorgegeben, denn die Formation widmete sich vor allem dem großen Vorbild „Ernst Mosch“ und somit ganz der weltweit so beliebten böhmischen Blasmusik.

Getreu dem Motto „Böhmisch ist unsere Leidenschaft“ wurde der Gründungswille dann auch kurzerhand in die Tat umgesetzt – das Blasorchester „Blechintakt“ war geboren und Oliver Flach wurde Leiter des Orchesters. Die gemeinsamen Proben finden seither in der Regel alle vier Wochen in Aub statt. Zur Weiterbildung traf man sich in den folgenden Jahren dann auch zu gemeinsamen Workshops und Konzerten mit namhaften Dozenten wie Freek Mestrini, Berthold Schick und Wilfried Rösch. Bei „Blechintakt“ sind derzeit 21 Musikerinnen und Musiker aller Altersgruppen vertreten, die mit der böhmischen Blasmusik ein gemeinsames musikalisches Hobby verbindet und große Freude am Musizieren haben.

Mehr zum Thema In der Eckenberghalle Klangkörper mit hoher Qualität Mehr erfahren Zu wenige Sänger übrig Wehmut und Abschiedsstimmung Mehr erfahren

Schon längst hat sich das Blasorchester einen festen Platz in der Blasmusikszene mit einer immer größer werdenden Fangemeinde zwischen Main und Tauber sowie Aschaffenburg und Nürnberg erspielt. Als Gastkapelle beim Konzert in Külsheim spielt die Gruppe „Die Notenhobler“, die weltweit seit über 30 Jahren durch ihre Musik die Zuhörer begeistert. Das vielseitige Schwäbisch-Bayerische Quintett, mit der besonderen Vorliebe für den Oberkrainer-Sound findet sich in vielen musikalischen Stilrichtungen zurecht, ob bei stimmungsvollen Partys oder aber rustikaler Oktoberfest-Gaudi. Für einen ganz besonderen Hörgenuss, vor allem im Bereich der Oberkrainer-Musik, ist also an diesem Abend ebenfalls bestens gesorgt.