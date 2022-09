VdK unterstützt Kampagne „Nächstenpflege“

Die Kampagne „Nächstenpflege“ des Sozialverbandes VdK wird auch Gegenstand an einem Messe-Informationsstand des Kreisverbandes Tauberbischofsheim auf der Agima in Königshofen sein. Zudem veranstaltet der Kreisverband zu diesem Thema am Donnerstag, 22. September, von 13 bis 15 Uhr im Gasthaus „Zum Gänschwirt“ in Königshofen eine Podiumsdiskussion

