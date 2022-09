Fränkische Nachrichten Plus-Artikel BBV-Wettbewerb BBV-Wettbewerb: Kreative Ideen in Tauberbischofsheim ausgezeichnet

Dass in der Region ein hohes Maß an Kreativität vorhanden ist, wussten Manfred Maschek und sein Team. Dass aber so viele Projekte zum Thema Nachhaltigkeit beim toni Ideenwettbewerb eingereicht wurden, erstaunte den BBV-Geschäftsführer.