Turbulenzen um Schwimmausbildung

Impfingen. Im Feuerwehrheim in Impfingen fand die Jahreshauptversammlung der DLRG Impfingen statt. Vorstandssprecherin Sabrina Meder hieß alle Mitglieder und Gäste willkommen.

Nach der Totenehrung berichtete die Schriftführerin Alicia Münzner über die Aktivitäten des Vereins. Zusätzlich zur wöchentlich stattfindenden Schwimmausbildung organisierten die Verantwortlichen der DLRG wieder den Höhepunkt des Vereinjahres, das Mühlkanalfest mit Schlauchbootrallye. Weitere Events, wie der Weihnachtsmarkt, die Neon Dance Night und die Teilnahme am Faschingsumzug in Königheim und Impfingen rundeten das Vereinsjahr ab.

Der technische Leiter Sven Müller begann seinen Bericht mit der Hauptaufgabe der DLRG – der Schwimmausbildung. Nach der coronabedingten Zwangspause konnte die Schwimmausbildung im März 2022 wieder wie gewohnt aufgenommen werden. Jedoch nur bis zur Sommerpause, denn wegen der Energiekrise blieb das Schwimmbad in Külsheim geschlossen. Einige Schwimmabzeichen konnten im Welzbachbad in Wenkheim abgenommen werden. Ab Oktober wurde das Schwimmtraining im Hallenbad in Lauda durchgeführt. An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank der Stadt Lauda-Königshofen für die Bereitstellung des Hallenbades und der Stadt Tauberbischofsheim für die finanzielle Unterstützung. Ebenfalls dankte Sven Müller allen Ausbildern, Eltern und Organisatoren.

Insgesamt konnten im vergangen Jahr 28 Kinder ihre Schwimmabzeichen ablegen, darunter sieben Seepferdchen, ein 1 Schwimmabzeichen in Bronze, drei in Silber, elf in Gold und sechs Juniorretter.

Der Jahresrückblick aus Sicht der Jugendleiterin wurde von Elina Diehm dargestellt. Das Jugendzeltlager fand in Merkendorf statt. Hier wurde den 35 Kindern wieder viel geboten. Weiter blickte sie auf Mühlkanalfest, Entenrallye und Fackelschwimmen in Freudenberg zurück.

Der Kassenwart Sascha Zipf verlas den Kassenbericht. Andrea Dittmann, die mit Carsten Bundschuh die Kasse geprüft hatte, bestätigte eine einwandfreie Führung. Ihr Antrag auf Entlastung des Vorstands wurde einstimmig gewährt wurde.

Geehrt wurden für 10 Jahre ununterbrochene Mitgliedschaft: Gerald Olma, Kerstin Olma, Haakon Olma und Stella Olma; für 25 Jahre: Jessica Bosiljevac, Eileen Bundschuh, Andrea Dittmann, Lukas Dittmann, Sabrina Meder, Eduard Seitz und Greta Spörer

Der stellvertretende Ortsvorsteher Alexander Diehm sprach ein Lob für die geleistete Arbeit aus. Sabrina Meder betonte abschließend, es sei eine sehr wichtige Aufgabe, Kindern das Schwimmen beizubringenin weiteres aktives Vereinsjahr 2023.