Thorsten Haas nominiert

Main-Tauber-Kreis. Geschäftsführer Thorsten Haas von der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) wurde für das Projekt des flächendeckenden Ruftaxis für die Landesauszeichnung „Wir machen Mobilitätswende“ nominiert. Über den Publikumspreis können alle Bürger per Internet abstimmen. Landrat Christoph Schauder ruft zur Teilnahme am Voting auf.

„Mit dem vorbildhaften Angebot ist es gelungen, den dünn besiedelten Main-Tauber-Kreis mit einem verbindlichen Angebot zu versorgen, das durch kontinuierliche und fahrgastfreundliche Anpassungen stetig verbessert wird“, erklärt Landrat Christoph Schauder. „Deshalb würde ich mich sich freuen, wenn sich möglichst viele Bürger aus unserem Landkreis an der Abstimmung beteiligen. Nur mit größtmöglicher Unterstützung aus der Bevölkerung können wir den Publikumspreis im Rahmen der Landesauszeichnung erhalten.“

Thorsten Haas wurde für das Projekt des Ruftaxis nominiert. © KEA/WMM

Wie die Landesenergieagentur KEA-BW mitteilte, werden mit der Landesauszeichnung „Wir machen Mobilitätswende“ Menschen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für die Mobilitätswende engagieren: „Sie haben markterprobte Produkte, Dienstleistungen oder Ge-schäftsmodelle, die Verkehr klimafreundlicher, effizienter, sozial gerechter oder wirtschaftlich sinnvoll gestalten und die Mobilität im Land zukunftsfähig machen.“ Aus insgesamt 55 Bewerbungen wurden 18 In-die-Tat-Umsetzer und Mitgestalter nominiert.

Am Montag, 21. November, gibt Verkehrsminister Winfried Hermann die insgesamt sechs Gewinner bekannt. Fünf Preise werden von einer Jury innerhalb der Kategorien „Antriebswende“, „Multimodalität und mehr Lebensqualität durch weniger Autos“, „Verbesserter und vernetzter Rad- und Fußverkehr“, „Ausbau des ÖPNV und innovative On-demand-Verkehre“ und „Geteilte Mobilität: Carsharing und Ridesharing“ vergeben. Der Publikumspreis wird per Internetabstimmung von der Öffentlichkeit gewählt.

Mit dem flächendeckenden Ruftaxi hat die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber mbH (VGMT) ein ganzjährig verfügbares und verlässliches System geschaffen, das landkreisweit für alle Orte eine Anknüpfung an den Schienenverkehr bietet. Das System ergänzt den vorhandenen ÖPNV bedarfsorientiert zu den Schwachverkehrszeiten und während der Schulferien, Wochenenden und Feiertagen. Abgerundet wird das Angebot durch eine optionale Haustürbedienung nach 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen. VGMT-Geschäftsführer Haas stellt das Ruftaxi-Projekt in einem Video vor. Dieses kann unter www.main-tauber-keis.de/ruftaxi abgerufen werden.

Das Ruftaxi kann online unter www.vrn.de, telefonisch bei der Fahrplanauskunft und Ruftaxizentrale unter 0621/1077077 sowie in der myVRN-App gebucht werden. Die VGMT wird hierbei von der Verkehrsgesellschaft Rhein-Neckar unterstützt, deren Tarifsystem auch angewendet wird. Das System nutzt die Haltestellen des Linienbusverkehrs, fährt aber keine festgelegten Routen, sondern in bedarfsgerecht aufgeteilte Bedienkorridore, die flexibel genutzt werden. Seit der Schaffung des Angebots 2018 wurden mehr als 85 000 Menschen befördert. Das VGMT-Team ist während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle in Lauda oder unter Telefon 09343/62140 erreichbar. Weitere Infos gibt es unter www.vgmt.de/ruftaxi. Die Teilnahme an der Publikumsabstimmung ist bis Sonntag, 13. November, möglich unter https://kea-bw.de/wmm-abstimmung. Jeder Bürger kann einmal pro Tag abstimmen, also auch mehrfach für Thorsten Haas und das Ruftaxi-Projekt abstimmen. lra