Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Elektro-Mobilität - Behördenmühlen mahlen oft langsam, die Herm-Gruppe und das Stadtwerk Tauberfranken drücken aufs Gas / Schnellste Ladesäule im Kreis jetzt in Betrieb Tauberbischofsheim: Strom tanken – in Nullkommanichts

Die Kooperation zwischen dem Stadtwerk Tauberfranken und der Herm-Gruppe in Sachen E-Mobilität trägt erste Früchte. Früher als erwartet wurde in Tauberbischofsheim die erste Ladesäule in Betrieb genommen – die schnellste in der Region.