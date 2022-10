Tauberbischofsheim. An der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim findet am Samstag, 22. Oktober, von 13 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür satt. Auf Eltern und interessierte Schüler wartet ein interessantes und aufschlussreiches Programm. Zuvor findet im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Schule ein Festakt für geladene Gäste statt.

Der Main-Tauber-Kreis ist Träger der beruflichen Schulen im Landkreis. Landrat Christoph Schauder sagte gegenüber den FN: „Die Weiterentwicklung unserer drei Schulstandorte in Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim und Wertheim ist mir sehr wichtig, nicht zuletzt, weil sie die Zukunftsfähigkeit des Main-Tauber-Kreises sichern und überregionale Strahlkraft besitzen. Mit einer hochwertigen Ausstattung haben wir eine ausgezeichnete Grundlage für eine gute Ausbildung junger Menschen im Landkreis gelegt. Der Landkreis kann sich glücklich schätzen, seine beruflichen Schulen vor Ort zu haben. Mir persönlich ist die ,Karriere Daheim’ ein wichtiges Anliegen. Unter dieser Überschrift werden zahlreiche Aktivitäten umgesetzt, um junge Menschen für einen beruflichen Lebensweg innerhalb des Kreises zu begeistern. Die duale Ausbildung in den Betrieben und an den beruflichen Schulen leistet einen wesentlichen Beitrag im Rahmen dieser Initiative.“ sk