Start in die Kampagne

Tauberbischofsheim. Kaum hat das neue Jahr begonnen, laufen bei den Bischemer Kröten auch schon die Dinge auf Hochtouren. Planungen für die Teilnahme an Prunksitzungen und Umzügen benachbarter Vereine des Narrenrings Main-Neckar stehen derzeit ebenso auf dem Programm, wie auch die Ausgestaltung der eigenen Veranstaltungen und Vorhaben. Hierbei sei zu nennen, die Prunksitzung der Kröten, die am 28. Januar ab 19.19 Uhr in der Festhalle startet und derzeit detailliert vorbereitet wird, genau wie die tagsdrauf stattfindende Kinderprunksitzung, die am 29. Januar um 14 Uhr in der Festhalle ihre Pforten für die jüngsten Narren in Tauberbischofsheim öffnet. Jugendpräsident Aaron Szlaninka und Jugendelferrat Ben Weiß freuen sich jetzt schon darauf eine große Anzahl kleiner Narren zu dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

„Zug durch Tauber“

Die Damen der Kröten werden am schmutzigen Donnerstag, 16. Februar, wieder ihren traditionellen „Zug durch Tauber“ als Krötengruppe durchführen, im Anschluss wird ab 17 Uhr gemäß dem Brauchtum der „Rathaussturm“ stattfinden, wozu die närrische Bevölkerung willkommen ist, diesem Spektakel beizuwohnen und bei fastnachtlicher Musik und kühlen Getränken diesen Tag mitzufeiern und zu zelebrieren.

Am Fastnachtssonntag, 19. Februar, ab 10.30 Uhr nehmen die Bischemer Kröten dann am Familiengottesdienst/Narrenmesse in der Kirche St. Bonifatius teil und freuen sich darauf, diesen mitgestalten zu dürfen. Den Abschluss der Kampagne krönt dann der traditionelle „Aschermittwochszug in schwarz“ durch die Fußgängerzone, am 22. Februar, der am Krötenbrunnen vor der Sparkasse Tauberfranken mit der Geldbeutelwäsche sein Finale findet.

Dann heißt es für die Bischemer Kröten wieder einmal Abschied nehmen von all dem fastnachtlichen Treiben, welches sie am 11.11.2022 vor der Volksbank Main-Tauber mit „Kröten Helau“ eröffnet haben.