Sportabzeichenübergabe an Christian-Morgenstern-Grundschüler

Tauberbischofsheim. Der Sportkreis und die Sportjugend Tauberbischofsheim waren dieser Tage zu Gast an der Christian-Morgenstern-Grundschule in Tauberbischofsheim. Grund des Besuchs war die Übergabe der Sportabzeichen an die erfolgreichen Absolventen. Das Sportabzeichen läuft ganz unter dem Motto „Dabei sein ist alles“, wie auch der kommissarische Schulleiter Christian Wamser betonte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sportabzeichenbeauftragte Heike Schultheiß sowie die Vertreter der Sportjugend, Michael Geidl und Julien Bethäußer, waren beeindruckt vom herzlichen Empfang der Kinder. Die verantwortliche Sportlehrerin Sonja Wagner betonte dazu noch die Problematik der wegen Corona geschlossenen Schwimmbäder.

An der Grundschule hofft man, das Sportabzeichen in den kommenden Jahren wieder in seinem vollen Umfang ausführen zu können, so dass es noch mehr Teilnehmer geben wird. Bild: Grundschule