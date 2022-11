Kids fürs Lesen begeistert

Tauberbischofsheim. Der Kiwanis Club Tauberfranken beteiligte sich am Vorlesetag in der Christian-Morgenstern-Grundschule in Distelhausen und an der Grundschule am Schloss in Tauberbischofsheim vor. Vorlesen hilft Kindern, neue Welten zu entdecken, den Wortschatz zu erweitern, regt die Vorstellungskraft an und unterstützt die persönliche und Sprachentwicklung von Kindern. Die Geschichten über ungewöhnliche und mutige Begegnungen von Mensch und Tier begeisterten 250 kleine und große Kinder gleichermaßen. Bild: Kiwanis Club

