Sparkasse Tauberfranken ehrte langjährige Mitarbeiter

Main-Tauber-Kreis. „Dienstjubiläum“ ob 10, 20 oder 40 Jahre – das klingt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und in der Tat entsprechen solch lange Zeitspannen an ein und derselben Arbeitsstelle für einen Großteil der Berufstätigen heute kaum mehr der Realität.

Umso wichtiger ist es aber, heute zur Zeit des Fachkräftemangels, die Treue von Angestellten wert zu schätzen. Deshalb ehrte Vorstandsvorsitzender Peter Vogel im Rahmen einer Feierstunde 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Tauberfranken, die im Jahre 2022 auf zehn, 25 oder 40 Dienstjahre zurückblicken konnten.

In seiner Ansprache machte Vogel deutlich, dass die hohe Zahl der im Jahr 2022 Geehrten mit langer Zugehörigkeit etwas ganz Besonderes und für jedes Unternehmen ein großer Vorteil sei. Eine solch langjährige Verbundenheit zu einem Arbeitgeber sei keine Selbstverständlichkeit mehr und somit ein Zeichen für den besonderen Identifizierungsgrad sowie die enge Bindung der Mitarbeiter an die Sparkasse.

Zudem sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Garant dafür, dass Wissen und Kompetenz an jüngere Kollegen und Kolleginnen weitergetragen werden. In seiner Laudatio dankte Peter Vogel, auch im Namen seines Vorstandskollegen Wolfgang Reiner, den Jubilaren daher besonders für das langjährige Engagement und die Leistungsbereitschaft. Peter Vogel erläuterte, dass sich im Bankenwesen sehr viel verändert hat und bezeichnete die Entwicklung in der Finanzbranche als spannend und herausfordernd. Die Sparkasse baut auf ihre motivierten, kreativen und flexiblen Mitarbeiter, die zum Erfolg wesentlich beitragen und sich auf die immer rascher werdenden Veränderungen einstellen.

Den Glückwünschen und Dankesworten schloss sich Elmar Müller als Personalratsvorsitzender an. Abgerundet wurde die Feierlichkeit durch die Ansprache der Jubilare, die Maximilian Braun stellvertretend für alle Geehrten gekonnt übernahm.

Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden geehrt:

10 Jahre: Martin Bär, Sebastian Hayn, Alexander Hornig, Alexander Neckermann, Andreas Spachmann, Sonja Wolf, Mareike Zenkert.

25 Jahre: Nicole Becker, Maximilian Braun, Peter Brünner, Nicole Engert, Michael Faul, Martina Hammerich, Melanie Kern, Julia Löffler, Melanie Schulte, Heike Schultheiß, Patrick Schwägerl, Dirk Sohrweide, Dorothea Wolpert.

40 Jahre: Ariane Baumann, Michael Ditzenbach, Paul Gölz, Bertram Grein, Doris Hobler, Helga Itzel, Cornelia König, Bernhard Schäfer, Gudrun Stussnat, Gabriele Weiß.

Auch für die Jubilare in den Geschäftsjahren 2020 und 2021, die aufgrund von Corona nicht im Rahmen einer Feier geehrt werden konnten, galt der Dank des Vorstandes für die langjährige Treue und das Engagement jedes Einzelnen.

Jubiläen im Geschäftsjahr 2020:

10 Jahre: Natalie Bauer, Sven Breidenbach, Heiko Günther, Johannes Leiser, Teresa Mechler, Diana Negodaev, Verena Rapp, Lena Sommer.

25 Jahre: Heike Deppisch, Daniela Deuser, Christine Erbacher, Diana Götzelmann, Sandra Häfner, Andreas Hollenbach, Carsten Hornung, Petra Konrad, Tobias Ums.

40 Jahre: Harald Appel, Andrea Bischof, Klaus Böhrer, Margareta Brunner, Veronika Eckert, Michael Ernst, Liane Gneisz, Volker Haag, Hermann Hehn-Mark, Jutta Huth, Doris Kaufmann, Gerald Kordmann, Andrea Kronmüller, Andrea Lammel, Elmar Müller, Ingrid Schmeißer, Gabriele Schmidt, Jörg Ulshöfer, Reiner Walter, Thomas Weimert, Thomas Zoglmann, Hilda Zugelder.

Jubiläen im Geschäftsjahr 2021:

10 Jahre: Eduard Apopei, Nicole Ballweg, Zeynep Corumlu, Janine Faßnacht, Martina Hellinger, Katharina Negodaev, Veronika Turmann.

25 Jahre: Monika Baumann, Elfriede Betzwieser, Sonja Ebert, Jürgen Farrenkopf, Thomas Fülling, Jochen Haas, Claudia Holler, Jürgen Oetzel, Evelyn Pflüger, Karin Schäfer, Volker Sturm.

40 Jahre: Achim Ballweg, Gabriele Berberich, Rita Braun, Harald Ebert, Reiner Sack, Roland Scherer, Karlheinz Wolz. sparka