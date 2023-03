Langjährige Mitglieder geehrt

Eiersheim. Die Heimatfreunde des Heimatvereins Eiersheim trafen sich in der Dorfscheune zu ihrer Generalversammlung. Vorsitzender Christian Baumann freute sich, dass die Vereinsaktivität wieder beginnen kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In seinen Anmerkungen zum vergangenen Geschäftsjahr bedankte sich Vorsitzender Baumann bei seinen Heimatfreunden für die rege Tätigkeit in den einzelnen Bereichen. So konnte er sich bei der Durchführung von Aktivitäten von Hochzeiten, musikalischen Frühschoppen, bäuerlichen Tätigkeiten am Großen Markt Külsheim, einer herbstlichen Weinprobe und einer kleinen Dorfscheunenweihnacht am vierten Adventssonntag stets auf seine Mitglieder verlassen.

Schriftführer Kurt Krug ging in seinem Jahresbericht näher auf die einzelnen Aktivitäten des Heimatvereins im Jahr 2022 ein, zu dem sich noch ein Familienfest der Heimatfreunde an der Eiersheimer Maisenbachhütte gesellte.

Mehr zum Thema Jahreshauptversammlung Vorsitzender Baumann kündigte Rücktritt an Mehr erfahren Heimatverein Hettingen Die Ausrichtung des Johannisfeuers noch offen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hauptversammlung DLRG-Ortsgruppe verzeichnet Mitgliederzuwachs Mehr erfahren

Anschließend verlas Kassenführerin Silvia Roßmann ihren Kassenbericht für das vergangene Jahr. Die Vereinskasse wurde von den beiden Kassenprüfern Erhard Göbel und Axel Hauck geprüft und für ordnungsgemäß geführt befunden.

Dann standen Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm. Geehrt wurden mit einem Präsent Renate Hauck und Regina Rüttling für 30-jährige Mitgliedschaft im Heimatverein Eiersheim. Ebenfalls für 30 Jahre wurde das Ehepaar Siegfried und Gisela Kremer geehrt, welches allerdings nicht anwesend sein konnte.

Großes Programm

Bei der Terminübersicht wurden danach die ersten feststehenden Aktivitäten genannt. So findet am Samstag, 8. April, wieder die Ostereiersuche für die Kinder und Enkelkinder der Heimatfreunde im Dorfmuseum statt. Der Heimatverein übernimmt traditionell am Böhmisch-Mährischen-Frühling der Eiersheimer Musikanten am Samstag, 15. April, die Bewirtung im Gemeindezentrum Eiersheim. Am Sonntag, 25. Juni, ist an der Dorfscheune Böhmisch-Mährischer-Frühschoppen mit feierlicher Einweihung des neuen Dorftreffpunktes am früheren Ploo in Eiersheim. Am Sonntag, 5. August, findet an der Maisenbachhütte wieder die Familienfeier der Heimatfreunde statt. Die original Eiersheimer Dorfweihnacht wird in diesem Jahr nach langer Corona-Pause wieder stattfinden. Am ersten Adventswochenende, 2. und 3. Dezember, ist es im Mittleren Dorf wieder soweit und der Heimatverein kann wieder seine Gäste begrüßen.

Abschließend verlas Kurt Krug einen alten abgedruckten Zeitungsartikel aus dem „Höpfinger Infoheft 2022“ des Heimatvereins Höpfingen, datiert aus dem Jahre 1872. Ehrenmitglied Roland Veith erzählte im Anschluss Geschichten und Gedichte in Mundart und gab historische Einblicke in die Geschichte des kleinen fränkischen Dorfes Eiersheim. Wokru