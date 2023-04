Platzkonzert auf dem Marktplatz

Tauberbischofsheim. Mit einem vielfältigen Musikprogramm wird die Musikkapelle Impfingen am Samstag, 6. Mai, von 10.30 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz in Tauberbischofsheim für Unterhaltung sorgen. Zusätzlich stellt die Volkstanzgruppe traditionelle Tänze vor. Für Kinder bietet die Stadtverwaltung eine Sonderaktion an. Jedes Kind erhält kostenfrei eine farbige Kreide in der Tourist-Information, um den Marktplatz zu verschönern. Historisch interessierte Besucher können bei einer Stadtführung um 11 Uhr Wissenswertes über Tauberbischofsheim erfahren. Es finden wieder regelmäßig Stadtführungen durch die historische Altstadt und viele weitere Rundgänge statt. Für nähere Informationen steht Diana Schilling in der Tourist-Information, Telefon 09341/80333, zur Verfügung. Bild: Musikkapelle Impfingen

