Als Pferdefuhrwerke noch die Straßen beherrschten

Tauberbischofsheim. In Seligenstadt laufen die Vorbereitungen für den mittlerweile sechsten Kaufmannszug auf Hochtouren. In Kürze, am 27. Mai, fällt der Startschuss.

Das Orgateam besteht hauptsächlich aus sechs Personen, die sich um die Gesamtlogistik, Fuhrwerke, Pferde und Wegstrecke kümmern. Der Arbeitskreis Kaufmannszug besteht aber aus weit mehr Unterstützern, das Nähen authentischer Gewandungen gehört genauso dazu wie die Organisation der Übernachtungsmöglichkeiten, der Transport von Gepäck und vieles mehr.

In den vorbereitenden Treffen, drei haben mittlerweile stattgefunden, gibt es Informationen zu den einzelnen Wegstrecken und Stationen, außerdem werden Neuerungen im Vergleich zu den vorangegangenen Kaufmannszügen vorgestellt und erörtert. So soll beim diesjährigen Zug die Seligenstädter Tradition des Geleitwesens als Teil der „Löblichen Compagnie“ in den Vordergrund gerückt und das Stapelrecht sowie historisches Marktgeschehen in Form eines Schauspiels authentisch nachgestellt werden. Parallel werden neue Wägen gebaut sowie vorhandene geprüft und in Stand gesetzt und viele weitere Vorbereitungen getroffen.

Es gibt also viel zu tun, bis der sechste Kaufmannszug am 27. Mai in Augsburg startet. „Ein Erholungsurlaub wird es für die Teilnehmer nicht werden, eher ein aktiver Erlebnisurlaub“, so der Hinweis von Peter Rühl.

20 Wagen, 45 Pferde und Fußvolk

Am Dienstag, 6. Juni, um 16 Uhr treffen die etwa 20 Wagen, 45 Pferde sowie 190 Personen als Fußvolk in Tauberbischofsheim ein. Ein buntes Spektakel erwartet alle Teilnehmer und Zuschauer auf dem Marktplatz.

Weitere Informationen zum Besuch in Tauberbischofsheim folgen.