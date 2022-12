Musikalische Adventsmomente

Tauberbischofsheim. Halbzeit bei den musikalischen Adventsmomenten: Zweimal gab es schon besonders gestaltete Andachten in der Stadtkirche St. Martin, zwei folgen noch. Organisatorin Madeleine Wagner zieht eine positive Zwischenbilanz.

„Ein Angebot, das ankommt“

Von einem „Angebot, das ankommt“, spricht Madeleine Wagner. Die Chorleiterin hat das neue Format entwickelt. In der Vergangenheit veranstaltete sie regelmäßig mit ihrer Gruppe „Lebensfarben“ Benefizkonzerte am Ende der Weihnachtszeit. Die Coronabestimmungen haben ihren Angaben zufolge ein Umdenken notwendig gemacht. „Lieber mehrere kleine Veranstaltungen als eine große“, so ihre Überlegung.

Die Lösung: „Adventsmomente“ mit besinnlichen Impulsen an den vier Adventswochenenden. Eigentlich sollte es sie schon letztes Jahr geben. Corona machte aber einen Strich durch die Rechnung. Dieses Jahr nun die Premiere.

Am Samstag vor dem ersten Advent traten die „Lebensfarben“ auf, am vergangenen Samstag waren die C-Schüler des Bezirkskantorats Tauberbischofsheim an der Reihe. Zum Nachdenken anregende, bekannte Lieder und besinnliche Texte stimmten auf Weihnachten ein.

„Vielleicht tut es gerade jetzt gut, bewusst innezuhalten, anzuhalten, auszusteigen – und wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Das schenkt nicht nur neue Kraft, sondern vielleicht auch die Möglichkeit einer Bestandsaufnahme.“ Darauf wies Beate Mittnacht von den „Lebensfarben“ bei der ersten Veranstaltung hin.

Für Pfarrer Thomas Holler gehört das Warten im Advent dazu. „Christen können es aber in adventlicher Gelassenheit ertragen“, erklärte er am vergangenen Samstag. Das Ziel sei klar, Termin und Tag bekannt. „Weihnachten kommt sicher und pünktlich.“

Bei den zweiten Adventsmomenten traten die C-Schüler des Bezirkskantorats Tauberbischofsheim in Aktion. Dabei handelt es sich um Jugendliche und Erwachsene, die nebenberuflich eine Ausbildung zum Organisten oder Chorleiter absolvieren. Sieben waren am vergangenen Samstag mit von der Partie. Manche haben die Ausbildung gerade erst begonnen, andere sind eigentlich schon fertig und warten nur noch auf die Prüfungsergebnisse.

Angelina Häußner und Jakob Fleischmann zum Beispiel. Die beiden waren die jüngsten Teilnehmer. Die 13-jährige Angelina spielte „Resonet in laudibus“, ein aus dem Mittelalter überliefertes Weihnachtslied. Jakob ist 14 und hat erst vor wenigen Wochen mit der durchaus anspruchsvollen Ausbildung begonnen. Sein Können bewies er mit einer musikalischen Meditation über „Wir sagen euch an den lieben Advent“. Die Ausbildung umfasst neben dem Orgelspiel auch den Gesang. Silas Paul, Kevin Eichhorn und Tobias Fertig stimmten das trostspendende „Bleib bei uns, Herr“ an. Adventliche Erwartung und weihnachtliche Vorfreude sprachen aus dem Lied „O Herr, wenn du kommst“.

Die Adventsmomente eröffnete Ulrike Wolf mit „Rorate coeli“ von Jeanne Demessieux. Anne Spinner improvisierte über das bekannte Adventslied „Kündet allen in der Not“. Für die erkrankte Bezirkskantorin Julia Kohler sprang ihr Mann Lukas ein.

Noch zweimal bieten die musikalischen Adventsmomente Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen und sich ganz bewusst auf Weihnachten einzustimmen. Die weiteren Termine: Samstag, 10. Dezember, mit der Singgemeinschaft Gissigheim unter der Leitung von Mechthild Geiger zum Thema „Vor-Freuen“ und Sonntag, 18. Dezember, mit dem Frauenchor Offener Singtreff unter der Leitung von Christa Gutmann zum Thema „An-Kommen“. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Der Eintritt zu den Adventsmomenten ist frei. Spenden kommen dem Projekt „Sonnenschein – Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst des Main-Tauber-Kreises“ der Malteser am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim zugute. feu