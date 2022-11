Bad Mergentheim. Die Tauberfränkische Wirtshausmusi mit den beiden Volksmusikgruppen „Jakobs-Stubenmusik“ und „Die Zwiefach-Boarischen“ ist am Donnerstag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr mit ihrer „Tauberfränkische Weihnacht“ in der Wandelhalle in Bad Mergentheim zu hören.

Die Zuhörer erwartet ein musikalisches Programm aus überlieferten Advents- und Weihnachtsweisen, die in unterschiedlicher musikalischer Form dargeboten werden. Die musikalischen Besetzungen reichen dabei vom Holzbläser-Quartett über Stuben- und Saitenmusik bis hin zum Blechbläser-Quartett. Andreas Heinze aus Freudenbach wird lustige und besinnliche Geschichten in tauberfränkischer Mundart vortragen.

Eintrittskarten gibt es beim Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark, erreichbar unter 07931 / 965 225, der Gläserausgabe an der Wandelhalle und der Tourist Information am Marktplatz, (07931 / 57 48 20). Online können die Karten unter www.kurpark.reservix.de gebucht werden.

Vor der Veranstaltung und in der Pause gibt es Bewirtung mit Getränken und einem Imbiss. fm