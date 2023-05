Mitgliederzahl beim Vdk-Ortsverband weiter hoch

Tauberbischofsheim. Der VdK-Ortsverband Tauberbischofsheim hielt Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstands im Johannes-Sichart-Haus.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Wolfgang Krayer verlas die Frauenbeauftragte Anita Joachim zum Totengedenken die Namen der verstorbenen Mitglieder. Lilo Jaksch, zweite Vorsitzende des Kreisverbands Tauberbischofsheim ging auf die gute Zusammenarbeit innerhalb des Orestverbands sowie die stetig steigende Mitgliederzahl ein. Auch die gute Zusammenarbeit mit dem Kreisverband hob sie hervor.

In seinem Tätigkeitsbericht ging Vorsitzender Wolfgang Krayer auf die einzelnen Aktivitäten des Vorstandes und des Ortsverbands ein. So fanden seit der letzten Hauptversammlung fünf Vorstandssitzungen statt. Er würde sich wünschen, dass an den VdK-Treffen, die jeden zweiten Donnerstag im Monat im Johannes-Sichart-Haus stattfinden, mehr Mitglieder teilnehmen würden. Die traditionelle Weihnachtsfeier hingegen sei mit immerhin 60 Teilnehmern durchgeführt worden. Am Volkstrauertag nahm eine Abordnung des VdK an der zentralen Feier der Stadt Tauberbischofsheim teil.

Krayer erwähnte auch die Mitgliederzahl im Ortsverband, die erfreulicher Weise auf sehr hohem Stand gehalten werden kann. Mit 861 Mitgliedern ist er der größte Ortsverband im Kreisverband Tauberbischofsheim.

Zum Ende seines Rechenschaftsberichtes erwähnte der Vorsitzende noch, dass für das Jahr 2023 Ehrungen für 35 Mitglieder anstehen, die für zehn und 25 Jahre Mitgliedschaft beim VdK ausgezeichnet werden. Mit Urkunde und Anstecknadel für zehnjährige Treue zum VdK wurdeBeatrice Ruiz im Rahmen der Versammlung überreicht.

Für den verhinderten Kassierer Johann Blaha trug Vorsitzender Krayer den Kassenbericht vor. Er konnte über eine positive Bilanz berichten. Die beiden Revisoren Wolfgang Geier und Juliane Schulz bescheinigten Johann Blaha eine einwandfreie Kassenführung. Kassenprüfer Geier stellte den Antrag auf Entlastung, die durch die Mitglieder einstimmig erfolgte.

Danach berichtete Reinhold Winkler über seine Aufgaben als Mitgliederbetreuer, bei denen er von der Frauenbeauftragten Anita Joachim unterstützt wird. So stehen bis zum Jahresende für insgesamt 73 Mitglieder Gratulationen für herausragende Geburtstage an. Aber auch bei den Sterbefällen sind beide gefragt. So sind seit der letzten Versammlung 18 Mitglieder verstorben.

Für die anstehenden Neuwahlen des Vorstandes erklärte sich Lilo Jaksch vom Kreisvorstand bereit, als Wahlleiterin zu fungieren. Da der bisherige Vorstand sich bereit erklärte, weiterhin zu kandidieren und sich auch keine anderen Bewerber für die einzelnen Ämter zur Verfügung stellten, war es für die Wahlleiterin einfach, die Wahl durchzuführen.

Mit einstimmiger Mehrheit wurde jedes einzelne Mitglied in seiner Position gewählt.

Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Vorsitzender: Wolfgang Krayer; Zweiter Vorsitzender: Rüdiger Engert; Kassierer: Johann Blaha, Schriftführer: Otmar Massoth; Frauenvertreterin: Anita Joachim; Mitgliederbetreuer/Beisitzer: Reinhold Winkler; weitere Beisitzer: Werner Noe und Oliver Massoth.

Als Kassenprüfer fungieren Wolfgang Geier und Manuela Seitz-Dürr.