„Wir sind mitten in der vierten Welle. Dies spiegelt sich auch in der Kontaktpersonennachverfolgung wider. Wir sind sehr froh, wieder die bewährte Unterstützung der Truppe in Anspruch nehmen zu können“, sagt der Erste Landesbeamte und Leiter des Corona-Arbeitsstabs, Florian Busch, bei der Begrüßung der Soldaten aus der Mainfranken-Kaserne in Volkach.

Seit dieser Woche

...