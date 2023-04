Kneipp-Verein ehrte langjährige Mitglieder

Tauberbischofsheim. Bei der Jahreshauptversammlung des Kneipp-Vereins blickte Interims-Vorsitzende Annitraud Günther auf die Gesundheitswoche in Bad Wörishofen, den Jahresausflug nach Nürnberg, auf den Jahresabschluss mit Besichtigung und Information der Peterskapelle sowie das anschließende Beisammensein zurück. Die Kneipp-Wassertretanlage wurde für die Saison hergerichtet. Die Erneuerung des Armbeckens wurde in Auftrag gegeben.

Der verstorbenen Kneipp-Verein-Mitglieder wurde gedacht.

Über die Gruppenangebote, Yoga, Wassergymnastik und Feldenkrais berichteten die Übungsleiter.

Wöchentlich finden neun Yogakurse, drei Wassergymnastik- und zwei Feldenkrais-Kurse statt. Yogakurse finden in den beiden Grundschulen in Tauberbischofsheim, in der TV-Turnhalle in Dittigheim und seit Herbst auch in der Grundschule in Distelhausen statt.

Für interessierte Teilnehmer wird ein Yin-Yoga-Tag auf dem Benediktushof in Holzkirchen stattfinden.

Von den Yogagruppen kam zum Jahresende eine Spende von 580 Euro zusammen, die je hälftig an die „Station Regenbogen“ in Würzburg und an den Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Main-Tauber-Kreis weitergeleitet wurde. –

Die Wassergymnastikkurse finden im Fechtzentrum in kleineren Gruppen statt, nachdem das Hallenbad in Külsheim vorübergehend geschlossen war.

Bei den Feldenkrais-Kursen lassen leichte Bewegungen den Körper wieder fühlen.

Schatzmeisterin Irene Löffler verlas den Kassenbericht. Sie sprach von einem positiven Ergebnis für den 356 Mitglieder zählenden Verein. Elisabeth Link bescheinigte eine einwandfreie Führung der Finanzen. Der Vorstand wurde entlastet.

Eine erfreuliche Aufgabe für die Vorsitzende waren die Ehrungen. Sieben Mitglieder wurden für zehnjährige und sechs Mitglieder für 25-jährige Zugehörigkeit vom Verein ausgezeichnet.

2023 findet wieder eine Gesundheitswoche in Bad Wörishofen statt. Der Jahresausflug führt in das fränkische Seenland. Das „Event“ zum Jahresabschluss ist noch offen.