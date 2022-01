Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Im Einsatz für die Umwelt - Klimaschutzmanagerin Ann-Kathrin Murphy begleitet Kommunen in der Region bei der Umsetzung nachhaltiger Konzepte Klimaschutzmanagerin Ann-Kathrin Murphy: „Mit wenig Aufwand viel erreichen”

Klimaschutz und Nachhaltigkeit liegen Ann-Kathrin Murphy sehr am Herzen. Und deswegen engagiert sich die 34-jährige Wachbacherin dafür. Mit eigenen Visionen und Ideen will sie aktiv an einer besseren Zukunft in der Region mitwirken.