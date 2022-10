Interessante Einblicke in modernen Unterricht

Tauberbischofsheim. Mit einem Tag der offenen Tür will die Kaufmännische Schule Tauberbischofsheim zeigen, wie modern und digital ihr Unterricht ist. Am Samstag, 22. Oktober, gewähren Lehrkräfte und Schüler von 13 bis 16 Uhr interessante Einblicke in das Schulleben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Beispiel können die Besucher sehen, wie handlungsorientierter Unterricht in der Übungsfirma der Schule funktioniert oder wie im Sportunterricht Bewegungsanalysen per Tablet gemacht werden – zum Beispiel im Basketball. Die „Mathematiker“ zeigen ihre Lernstationen und die „Biologen“ geben Einblicke in ihr naturwissenschaftliches Arbeiten am Mikroskop. Außerdem stellen verschiedene Betriebe sich und ihre Ausbildungsberufe vor.

Last but not least kann man erfahren, mit welchen Ideen die Kaufmännische Schule bereits beim Wettbewerb „Kreative Köpfe“ erfolgreich war.

Mehr zum Thema Unterhaltung Marktheidenfelder feiern ihren Martinimarkt Mehr erfahren

„Das gesamte Kollegium ist an diesem Tag der offenen Tür, der von meinem Stellvertreter Günther Krajewski organisiert wird, beteiligt“, freute sich Schulleiter Robert Dambach im Gespräch mit den FN. Die Schülermitverwaltung übernimmt das Catering und verkauft auch die Festschrift – schließlich findet dieser Tag der offenen Tür im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag der Schule statt. Der Erlös des Tages wandert in die Kasse der Schüler-Mitverwaltung (SMV).