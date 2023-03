Inner Wheel Club unterstützt „Frauen helfen Frauen“

Main-Tauber-Kreis. Ein weiteres Mal konnte der Inner Wheel Club Tauberfranken (IWC), vertreten durch die Präsidentinnen Heidi Mansdörfer und Evelyn Albert-Reusch sowie der Vorsitzenden der Inner Wheel Hilfe, Dr. Gerhild Bau, eine Spende an den Förderverein der Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen“ überreichen.

Anwesend von der Beratungsstelle waren die Vorsitzende Gayle Lütke-Beemer, Roswitha Lesch, Sylvia Schmid, Sandra Klingert und außerdem Saskia Emenecker vom Frauenhaus des Neckar-Odenwald-Kreises.

Gayle Lütke-Beemer schilderte in ihrer Begrüßungsansprache die bereits seit 20 Jahren bestehende Verbindung zum Inner Wheel Club Tauberfranken, der „Frauen helfen Frauen“ bereits mehrfach finanziell unterstützt und den Verein in einer besonderen Notlage „gerettet“ habe.

Bei der Scheckübergabe wurde der eindrucksvolle Film der Dokumentarfilmer Heidi und Bernd Umbreit mit dem Titel „Das Schweigen brechen“. Der Film zeigt in behutsamen Bildern das Leben im Frauenhaus des Neckar-Odenwald-Kreises und gibt Einblicke in die Betreuung und Beratung der Frauen und Kinder dort durch die Mitarbeiterinnen.

Ergänzt wurden die Informationen über das Frauenhaus durch die anwesende Mitarbeiterin Saskia Emenecker.