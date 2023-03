„Die Dirigentin“ und „Gegen den Strom“ zu sehen

Neckarelz. Als Begleitprogramm zu der am Mittwoch, 8. März im Landratsamt stattfindenden Lesung zum Internationalen Frauentag bietet das Kino in Mosbach-Neckarelz im März wieder Frauenfilmabende an. Es werden Filme als Kooperationsveranstaltung der Gleichstellungsbeauftragten des Neckar-Odenwald-Kreises mit der Kinostar Filmwelt Mosbach gezeigt. „Wir freuen uns auf interessante Filme, die alle auf ihre eigene Art und Weise starke Frauenpersönlichkeiten beleuchten“, verkündet die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Annette Vogel-Hrustic.

Zu sehen ist in der Filmreihe „Die Dirigentin“ am Mittwoch, 15. März. Der biografische Spielfilm zeichnet das außergewöhnliche Leben der aus den Niederlanden stammenden US-Dirigentin Antonia Brico (1902-1989) nach, die es mit Witz und einem ungeheuren Willen schaffte, als erste Frau ein Orchester zu dirigieren. Antonia wuchs bei Pflegeeltern auf, die 1908 mit ihr in die USA auswanderten. Bereits in frühen Jahren war sie eine begabte Pianistin, später wurde sie Schülerin von Karl Muck, dem Dirigenten der Hamburger Philharmoniker. Bis zu ihrem Debüt als Dirigentin 1930 musste Antonia Brico hart kämpfen, um als Frau in diesem Beruf Fuß fassen zu können. Der Film von Maria Peters erinnert an eine wichtige Pionierin in einem bis heute männerdominierten Bereich.

Ein weiterer Film ist am Mittwoch, 29. März, die Vorführung „Gegen den Strom“: Halla ist Chorleiterin, eine unabhängige und warmherzige, eher in sich gekehrte Frau. Aber hinter der Fassade ihrer vermeintlich gemächlichen Routine führt die 50-Jährige ein Doppelleben. Als leidenschaftliche Umweltaktivistin, bekannt unter dem Decknamen „The Woman of the Mountain“, führt sie heimlich einen Ein-Frau-Krieg gegen die lokale Aluminiumindustrie. Erst mit Vandalismus und letztlich mit Industriesabotage gelingt es ihr, die Verhandlungen zwischen der isländischen Regierung und einem internationalen Investor zu stoppen. Doch dann bringt die Bewilligung eines fast schon in Vergessenheit geratenen Adoptionsantrags Halles gradlinige Pläne aus dem Takt. Entschlossen plant sie ihre letzte und kühnste Aktion als Retterin des isländischen Hochlands.