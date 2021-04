Insgesamt 135 Millionen Euro will die Firma BBV Deutschland kreisweit in die innerörtliche Breitbanderschließung investieren. Beim Ausbau der Internetinfrastrukturen wird dabei komplett auf Glasfaser gesetzt. Im Assamstadter Gemeinderat wurden die Pläne jetzt vorgestellt und erläutert, die anderen Bürgerparlamente im Main-Tauber-Kreis folgen in den kommenden Wochen.

