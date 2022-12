Erster Preis für die TSV-Judo-Abteilung

Tauberbischofsheim. Großen Anklang fand die zum fünften Mal erfolgte Verleihung des Günter-Brandel-Jugend-Förderpreises 2022 durch den Sportjugendförderverein Main-Tauber, mit dem kreative und herausragende Ideen und Projekte der Jugendlichen in den Sportvereinen des Main-Tauber-Kreises ausgezeichnet wurden.

Christian Baumann, Vorstandsvorsitzender der Günter Brandel-Stiftung und Prokurist und Gesellschafter der Brandel Bau, streifte in seiner Begrüßung kurz die Historie des gut aufgestellten Unternehmens und zeigte sich erfreut darüber, im Sinne des Stifters die Förderung der Jugendarbeit auch in diesem Jahr wieder mit einer Gesamtsumme von 5000 Euro fortsetzen zu können. In der Sportjugend und ihrem Förderverein sieht er die kompetenten Partner für die Förderung einer zeitgemäßen, an den Bedürfnissen junger Menschen orientierten Jugendarbeit.

Eine Förderung durch die Günter Brandel-Stiftung neben dem Günter Brandel-Jugend-Förderpreis erhalten folgende Vereine:

ETSV Lauda, Abt. Handball, HG Königshofen/Sachsenflur, TSV Werbach, FC Wertheim-Eichel und der TSV Dittwar.

„Hervorragende Projekte“

Flächendeckend hervorragende Projekte sind von Creglingen bis Wertheim eingegangen“, berichtete Dr. Klaus Faulhaber, der stellvertretende Vorsitzende der Günter-Brandel-Stiftung. Er bedankte sich für die hervorragende Unterstützung durch die Sportjugend hinsichtlich der Bewertungsvorschläge. Jeder teilnehmende Verein erhielt vom Sportjugendförderverein Main-Tauber einen Anerkennungspreis von 50 Euro. Kurzerhand hat die Günter Brandel-Stiftung beschlossen, den gleichen Betrag für die 16 Anerkennungspreis auch mit 50 Euro zu honorieren. Somit erhält jeder teilnehmende Verein mindestens 100 Euro.

Auch der Vorsitzende des Sportjugendfördervereins Main-Tauber, Volker Silberzahn, sprach allen teilnehmenden Vereinen seine Anerkennung für die tolle Arbeit aus und richtete seinen Blick schon wieder nach vorne. Er dankte nämlich den Verantwortlichen der Günter-Brandel-Stiftung dafür, dass sie auch im nächsten Jahr den Preis bereits zum sechsten Mal ausloben und so wieder hervorragende Jugendarbeit in den Vereinen honorieren. Auch der Vorsitzende des Sportkreises Tauberbischofsheim, Matthias Götzelmann, würdigte das Engagement aller Beteiligten und Ehrenamtlichen. Nicht zuletzt sei durch solche Aktionen wie durch die Günter-Brandel-Stiftung es geschuldet, dass die Mitgliederverluste in den hiesigen Sportkreisen sehr gering sind im Vergleich zu anderen Sportkreisen.

Die Preisverleihung nahmen die Laudatoren Chris Baumann und Dr. Klaus Faulhaber vor und berichteten über die jeweiligen, der Preisvergabe zugrundeliegenden Projekte und Aktivitäten für und mit den Jugendlichen in den Sportvereinen.

Auf der Agenda der Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim standen Projekte im Bereich Zivilcourage Preis und eine Spendenaktion für die Ukraine, bei der über 100 Quadratmeter Judomatten gespendet wurden. Auch durch diese Aktionen verzeichnete die Abteilung Judo 60 Neuanmeldungen – und das in Coronazeiten.

Auch der TV Niederstetten veranstaltete in diesem Jahr eine tolle und erfolgreiche Aktion. Nachdem das inklusive „Spiel hinter Gefängnismauern – Sport kennt keine Grenzen“ drei Jahre lang auf Eis gelegen war, fand das Spiel wieder in der JVA in Adelsheim statt. Im Vordergrund stand hierbei nicht das Ergebnis, sondern der persönliche Austausch der Spieler des TVN mit den Inhaftierten vor Ort.

Der dritte Platz des Günter-Brandel-Jugend-Förderpreises geht an den SV Königshofen. Der Verein produzierte zusammen mit Sportmoderator Jörg Dahlmann eine Vereinshymne für ihren Verein. Bei dem Projekt „Vereinshymne und Video“ waren alle Altersgruppen des Vereins mitbeteiligt. Weitere Aktionen waren die soziale Unterstützung für die Ukraine und Spenden für die bei der Flutkatastrophe im Ahrtal zu Schaden gekommenen Personen.

Die Günter-Brandel-Jugend-Förderpreisträger 2022:

1. Preisträger (1000 Euro): Turn- und Sportverein 1863 Tauberbischofsheim e.V., Abt. Judo

2. Platz (700 Euro): TV Niederstetten - Jugend

3. Platz (600 Euro): SV Königshofen

4. Platz (500 Euro): HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim

5. Platz (400 Euro): ETSV 04 Lauda Leichtathletik

6. Platz (350 Euro): FC Külsheim 1932 e.V. Abt. Jugend

6. Platz (350 Euro): TSV Vorbachzimmern

8. Platz (300 Euro): SV 1964 Königheim e.V.

9. Platz (300 Euro): Inklusionssportgruppe des Behindertensportverein Tauberbischofsheim

10. Platz (250 Euro): FC Creglingen 1920 e.V.

10. Platz (250 Euro): TV Königshofen

Anerkennungspreise in Höhe von 100 Euro erhielten insgesamt vier Abteilungen des FC Külsheim. Weitere Preise gingen an den TuS 1952 Großrinderfeld, TSV Assamstadt, VfR Gerlachsheim, Sprungbrett , TSV Tauberbischofsheim Abteilung Fußball, TC RW Lauda, TV 1862 Bad Mergentheim, FC Gissigheim Abteilung Jugendausschuss, TC Weiß Blau Wittighausen, Tennisclub des TSV Tauberbischofsheim, TSV Dittwar 1931 und TC Beckstein.