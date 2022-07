Dittigheim: Freude über neuen Dorfmittelpunkt

Die alte Brunnenanlage von 1983 hatte zwar gute Dienste geleistet, doch der Zahn der Zeit hatte heftig an ihr genagt. Sie war „überaltert, defekt und unansehnlich“, beschrieb Ortsvorsteher Elmar Hilbert am Donnerstagnachmittag ihren beklagenswerten Zustand. Als der Antrag auf eine Neugestaltung der Brunnenanlage von der Stadtverwaltung genehmigt wurde, war die Begeisterung in Dittigheim groß.

...