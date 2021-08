Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Verstärkte Impf-Angebote im Main-Tauber-Kreis - Aktion des KIZ am Freitag in Tauberbischofsheim / Impfbus aus Rot am See steuert vier Kommunen an Die vierte Infektionswelle verhindern

Der Impfbus (hier ein Beispielbild) des Zentralen Impfzentrums Rot am See kommt in den südlichen Teil des Main-Tauber-Kreises. Zwischen 7. und 14. August fährt er insgesamt neun Stationen in vier Städten und Gemeinden an. Bürger können einfach kommen und sich impfen lassen. © dpa